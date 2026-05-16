Investe un pedone a Vicenza, si ferma per insultarlo e poi fugge: trovato dai carabinieri dopo 6 mesi

Un 42enne di Cassola è stato individuato dalle forze dell’ordine dopo 6 mesi con l’accusa di aver investito un uomo a Bassano del Grappa (Vicenza). Secondo quanto raccontato dalla vittima nella denuncia, il 42enne si sarebbe fermato dopo l’incidente solo per insultare il pedone, per poi fuggire a bordo del Suv.

Ha investito un pedone con il suo Suv, poi è sceso dall'auto per insultarlo e ripartire. L'uomo, accusato di omissione di soccorso, non ha chiesto aiuto per la vittima, ripartendo subito dopo averla travolta con il Suv.

Il pedone investito è un 57enne di Bassano, travolto sulla Strada Cartigliana a Bassano del Grappa (Vicenza). Secondo il conducente del Suv, il pedone aveva "attraversato male" la strada e per questo, dopo averlo travolto, invece di prestare soccorso si era fermato per insultarlo. Il 57enne è stato poi trasportato in ospedale dopo essere stato trasportato in pronto soccorso dal Suem. Ai carabinieri di Nove, l'uomo ha fornito la marca e la targa dell'automobile che lo aveva investito.

Dopo sei mesi, i carabinieri di Bassano del Grappa sono riusciti a risalire al conducente, un 42enne di Cassola che, chiamato in caserma, ha confessato il tutto. L'uomo è stato denunciato dalla Procura di Vicenza per omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine di ricordare perfettamente la serata in cui aveva investito il pedone, ammettendo anche di essersi fermato senza però voler prestare soccorso all'uomo rimasto ferito, poi aiutato da altre persone. Ha sottolineato di aver sperato a lungo che non emergessero le sue responsabilità, forte del fatto che dopo sei mesi nessuno lo aveva ancora rintracciato.

Il senso di colpa per quanto accaduto stava però pregiudicando la sua quotidianità così, quando è stato chiamato dalle forze dell'ordine, ha confessato il tutto, spiegando di sentirsi finalmente sollevato per essere stato scoperto. L'uomo dovrà ora affrontare le conseguenze legali di quanto fatto, mentre la vittima dell'incidente stradale, dopo aver ricevuto le cure del caso, ha potuto fare ritorno a casa dai suoi familiari.