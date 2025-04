video suggerito

Giuseppe Bracco morto bloccato in casa durante l’alluvione a Monteu da Po, indagine per omicidio colposo È morto per annegamento Giuseppe Bracco, il falegname in pensione travolto dall’alluvione a Monteu da Po dopo l’ondata di maltempo che ha travolto il Piemonte nei giorni scorsi. Aperta un’indagine per omicidio colposo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Bracco morto a Monteu da Po

È morto per annegamento Giuseppe Bracco, il 92enne trovato senza vita a Monteu da Po, nel Torinese, nel corso dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona. Secondo quanto rende noto l'autopsia, l'uomo è deceduto per annegamento dopo essere stato sorpreso dall'esondazione del rio Della Valle che ha inondato il paese. Al momento dei fatti, si trovava nella sua abitazione e non sarebbe riuscito ad uscire in tempo.

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per omicidio colposo. Questo per poter verificare l'accuratezza del sistema di allerta meteo, la tempestività delle segnalazioni alla cittadinanza e l'efficacia dell'intervento delle squadre di soccorso.

Poco prima del dramma, secondo quanto ricostruito, Bracco era al telefono con la nipote Elena che lo aveva implorato di salire al piano superiore. L'uomo era una figura storica del paese, falegname in pensione da anni era benvoluto dall'intera comunità di Monteu da Po.

Stando alle prime informazioni, il falegname sarebbe stato sorpreso dall'alluvione mentre si trovava nella cucina della sua abitazione. L'uomo non avrebbe avuto il tempo di reagire e di rifugiarsi al piano superiore della struttura. Sarebbe deceduto così e l'autopsia ha confermato la presenza di acqua nei polmoni del 92enne, anche se per avere un quadro ulteriormente preciso della situazione bisognerà attendere l'esito degli esami istologici disposti in seguito all'apertura dell'inchiesta relativa al decesso.

Al momento resta invece il dolore dei cittadini di Monteu da Po che nei giorni successivi si sono impegnati a spalare il fango e a mostrare vicinanza ai familiari del 92enne morto in circostanze tragiche durante l'alluvione dovuta all'ondata di maltempo che ha investito il Piemonte e più nello specifico la zona del Torinese.