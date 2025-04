Dramma a Udine, barca va a fuoco: morta una turista e grave il compagno dopo incendio a Palazzolo Tragedia sul fiume Stella a Palazzolo (Udine): una turista è morta e il compagno è grave dopo l’incendio della loro barca. L’uomo si è salvato gettandosi in acqua. Si indaga sulle cause, tra le ipotesi un guasto all’impianto a gas o un cortocircuito. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

Una tragedia ha scosso la notte di Palazzolo, in provincia di Udine: una barca ormeggiata lungo il fiume Stella è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. A bordo si trovava una coppia di turisti, presumibilmente di nazionalità tedesca. La donna è deceduta nell’incendio, mentre l’uomo, gravemente ustionato, è riuscito a salvarsi gettandosi in acqua.

L’allarme è stato lanciato intorno alle tre del mattino e i vigili del fuoco di Latisana e Lignano sono intervenuti rapidamente, supportati anche dal reparto sommozzatori. L’uomo, rimasto cosciente nonostante le gravi ferite, è stato recuperato dal fiume e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, dove ora si trova ricoverato in condizioni critiche. Pare sia riuscito a scampare al dramma buttandosi direttamente nel fiume.

I soccorritori, dopo aver domato le fiamme, hanno rinvenuto il corpo senza vita della turista, rimasta intrappolata all’interno dell’imbarcazione, un 12 metri. Stando alle prime informazioni, a bordo si trovavano anche alcuni cani, coinvolti anch’essi nell’incendio: si indaga sulla loro provenienza e sulle loro condizioni. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche e le cause del rogo.

Per il recupero del corpo è stato richiesto l’intervento del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del Comando di Trieste.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei tecnici, si parla di un possibile cortocircuito o di un guasto all’impianto a gas dell’imbarcazione, ma nessuna pista è ancora esclusa e solo le perizie potranno chiarire le cause precise.