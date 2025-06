video suggerito

Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia: trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo È stata trovata morta dopo 4 giorni di ricerche Juliana Marins, brasiliana di 26 anni scomparsa da sabato dopo una escursione sul Monte Rinjani, vulcano attivo dell’isola di Lombok, in Indonesia. Un drone l’aveva localizzata ed era ancora viva. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

190 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in Indonesia, dove una turista di 26 anni di origine brasiliana, Juliana Marins, è stata trovata morta nel cratere di un vulcano attivo dove si trovava insieme ad un gruppo organizzato per fare una escursione. Della giovane si erano perse le tracce quattro giorni fa, poi nelle ultime ore il drammatico epilogo, stando a quanto reso noto dalla famiglia in un messaggio condiviso sui social.

"Con grande tristezza, informiamo che Juliana non è sopravvissuta. Siamo profondamente grati per tutte le preghiere, i messaggi di affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto", si legge nel messaggio.

La 26enne, originaria di Rio de Janeiro e che era in viaggio da sola in Asia dallo scorso febbraio, era scomparsa sabato scorso durante un'escursione sul Monte Rinjani, vulcano attivo dell'isola di Lombok, e secondo più grande dell'Indonesia. Sarebbe precipitata per circa 300 metri da una parete rocciosa vicino al cratere, durante una camminata in gruppo. Scioccanti riprese realizzate da un drone subito dopo la caduta hanno mostrato Marins, ferita e rannicchiata in un burrone roccioso, ma ancora viva, dopo essere rimasta bloccata vicino ad una parete rocciosa, senza accesso ad acqua, cibo o riparo.

Leggi anche Scomparso dopo escursione sul Monte Nerone, 71enne ritrovato sano e salvo dopo 3 giorni di ricerche

Il corpo è stato raggiunto solo oggi dopo che una squadra di scalatori è riuscita ad arrivare al luogo in cui si trovava la ragazza, ma era ormai troppo tardi. I tentativi di fornirle assistenza con un elicottero non avevano avuto successo, anche a causa del maltempo e della fitta nebbia.

Parlando alla stampa all'inizio di questa settimana, Nikolas Osman, portavoce della polizia di East Lombok, ha dichiarato che Marins stava facendo un'escursione in gruppo ed è caduta a causa della stanchezza. "La guida in quel momento le ha consigliato di riposare. Poi altri cinque visitatori del gruppo sono stati accompagnati sempre dalla guida alla base per proseguire il viaggio. Ma quando lui è tornato a prenderla, la donna era già scomparsa", ha spiegato. Il Ministero degli Esteri brasiliano ha dichiarato in un comunicato che l'ambasciata brasiliana a Giacarta ha inviato dei rappresentanti per monitorare le operazioni di soccorso.