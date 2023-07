Tutte le accuse a Daniela Santanchè, cosa è successo e perché si è aperto un caso politico La ministra del Turismo Daniela Santanchè è da settimane al centro di una polemica incentrata sulla gestione di due società: Visibilia, di cui è fondatrice, e Ki Group, di cui è stata socia. La ministra risulta anche indagata per falso in bilancio e bancarotta, insieme ad altre persone tra cui il compagno e la sorella.

A cura di Luca Pons

Daniela Santanchè, ministra del Turismo nel governo Meloni, è al centro di un caso politico che da settimane vede buona parte delle opposizioni chiedere le sue dimissioni. Nonostante alcune informazioni fossero note già in precedenza, a far scoppiare la polemica è stata un'inchiesta di Report. Nella puntata andata in onda il 19 giugno, la trasmissione ha raccolto le testimonianze di alcuni dipendenti di Visibilia, la società fondata da Santanchè, e Ki Group, un'azienda di cui la ministra è stata socia.

Per alcuni di questi fatti, legati in particolare a Visibilia, la ministra risulta indagata dalla procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta. Insieme a lei nel registro degli indagati ci sono anche il compagno Dimitri Kuntz D'Asburgo e la sorella Fiorella Garnero. Santanchè è stata chiamata a rendere conto delle sue attività in una informativa in Senato, dopo la quale le opposizioni non hanno comunque fatto passi indietro.

La richiesta che arriva da diverse parti della minoranza è che la ministra rassegni le dimissioni. Il Movimento 5 stelle ha anche presentato una mozione di sfiducia nei suoi confronti, sia al Senato che alla Camera. In una nuova puntata sul tema, Report smentisce alcuni dei passaggi del discorso di Santanchè a Palazzo Madama: ad esempio sui compensi ricevuti da Ki Group, la partecipazione nella società e la testimonianza dell'impiegata messa in cassa integrazione a zero e fatta lavorare comunque.

Di cosa è accusata Daniela Santanchè e perché si parla di dimissioni

A dare il via al caso politico e mediatico è stata un'inchiesta di Report (Rai 3), intitolata "Open to fallimento". Il nome è un riferimento alla campagna promozionale "Open to meraviglia", creata dal ministero del Turismo proprio sotto Santanchè. L'inchiesta, firmata da Giorgio Mottola, ha indagato sulle attività imprenditoriali della ministra, per quanto riguarda le società Visibilia e Ki Group.

Le accuse nei confronti di Santanchè riguardano una presunta gestione irresponsabile delle società in questione. Ki Group avrebbe accumulato debiti con i fornitori, mettendo anche in forte difficoltà alcuni di questi, e avrebbe licenziato alcuni dipendenti senza riconoscergli il trattamento di fine rapporto.

Visibilia editore, di cui è fondatrice e in cui non è più azionista principale da inizio 2022, avrebbe accumulato debiti e quando si trovava in una situazione di crisi economica avrebbe anche messo una sua dipendente in cassa integrazione a zero ore senza avvisarla. Per questo motivo, la dipendente non avrebbe avuto l'obbligo di lavorare, ma non essendo stata avvisata avrebbe continuato a farlo. Se questo si rivelasse vero, si potrebbe trattare del reato di truffa ai danni dello Stato.

Di fronte a queste accuse, che con l'andare dei giorni si sono sommate ad altre circostanze sulla gestione finanziaria delle aziende e sul trattamento dei dipendenti, l'opposizione si è mossa in protesta. Molti esponenti della minoranza hanno chiesto le dimissioni di Santanchè da ministra del Turismo, perché non avrebbe rispettato i criteri imposti dalla Costituzione per chi svolge un incarico pubblico ("disciplina e onore", articolo 54) e in generale la sua presenza avrebbe l'effetto di ridurre la credibilità del governo. Il Movimento 5 stelle ha presentato in Parlamento una mozione di sfiducia.

Le attività di Ki Group e Visibilia

I problemi sollevati sulla società Visibilia (in realtà si tratta di quattro società distinte) riguardano soprattutto i bilanci in rosso. A fine 2022 il tribunale di Milano ha chiesto per le quattro società il fallimento – richiesta poi ritirata dopo il pagamento di parte dei debiti. Ma per Visibilia c'è anche il caso di una dipendente messa in cassa integrazione a zero ore senza essere avvisata, che quindi avrebbe continuato a lavorare normalmente. La ministra ha smentito che le cose siano andate così, dicendo che la persona in questione "non ha più messo piede" dentro l'azienda. La dipendente, Federica Bottiglione, ha però parlato a Report ribadendo la sua versione dei fatti.

Per Ki Group, azienda di alimentare biologico, il problema è invece il licenziamento di alcuni dipendenti che non avrebbero ricevuto il trattamento di fine rapporto, o tfr. In particolare, di fronte ai debiti di Ki Group Spa, sarebbe stata creata un'altra azienda, Ki Group Srl. La vecchia azienda avrebbe tenuto milioni di euro di debiti con dei fornitori, e nel passaggio tra le due sarebbero avvenuti i licenziamenti. Anche in questo caso, all'origine del problema ci sarebbero stati dei debiti con dei fornitori mai pagati: in particolare l'azienda fornitrice AT&B sarebbe andata in crisi a seguito dei pagamenti mancanti.

Le testimonianze degli ex dipendenti

Alla base dei problemi della ministra ci sarebbero le testimonianze di alcuni dipendenti. In particolare, diverse persone che lavoravano per Ki Group hanno detto di aver avuto contatti diretti con la ministra, e di non aver mai ricevuto il tfr. Santanchè, in Senato, ha detto di non aver avuto un ruolo attivo nella gestione dell'azienda, in quanto possedeva solo il 5% delle azioni. Alcuni ex dipendenti, però, hanno preso parte a una conferenza stampa subito dopo l'informativa della ministra per affermare che invece avevano parlato direttamente con Santanchè per quanto riguarda i pagamenti e altri affari dell'azienda.

Sul fronte di Visibilia, c'è poi Federica Bottiglione, la ex responsabile degli affari societari, che ha fatto causa all'azienda per essere stata messa in cassa integrazione Covid senza avviso. A Report, Bottiglione ha affermato che in quel periodo sarebbe stata pagata circa 1000 euro al mese a titolo di rimborso spese. Sempre nel periodo della pandemia, le sarebbe stato fatto un contratto di consulenza in Senato, come assistente parlamentare sia di Daniela Santanchè che di Ignazio La Russa, allora entrambi senatori.

L'informativa in Senato e la mozione di sfiducia

A diversi giorni di distanza dalla prima puntata dell'inchiesta di Report, Santanchè ha riferito in Parlamento con un'informativa. Si è trattato di un discorso in Senato, che non ammetteva domande e non prevedeva una votazione al termine. Nel suo intervento la ministra ha attaccato alcuni giornali che avevano riportato la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati a Milano. Santanchè ha detto di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia, anche se è poi emerso che l'iscrizione effettivamente c'era da mesi. Il motivo per cui è possibile che la ministra non lo sapesse è che la Procura non è obbligata a notificare a una persona che è indagata, se non deve svolgere operazioni particolari che richiedono la sua presenza. Anche nei giorni successivi, la ministra ha ribadito: "Non partecipo al processo mediatico. Non ho ancora ricevuto l'avviso di garanzia. Come tutti i cittadini mi difendo nei tribunali, dove peraltro le cose stanno andando bene".

Al termine dell'intervento, il parere della maggior parte delle opposizioni è stato che fosse stato insoddisfacente. Molti hanno continuato a chiedere le dimissioni, il Partito democratico ha detto di voler sentire altri ministri per rispondere nel merito sulla gestione delle aziende di Santanchè, che avrebbero anche avuto dei prestiti statali. Il Movimento 5 stelle ha deciso di presentare una mozione di sfiducia sia al Senato che alla Camera. Dopo una breve fase di esitazione, il Pd ha confermato che se la mozione arriverà in Aula la voterà. Si sono tirati indietro, invece, Azione e Italia viva.

Il caso delle multe con la Maserati

Un aspetto meno centrale nelle accuse rivolte alla ministra Santanchè riguarda anche il mancato pagamento di alcune multe, negli scorsi anni. Il Fatto quotidiano ha riportato che dal 2015 al 2019 una Maserati presa in leasing dalla ministra avrebbe ricevuto 462 accertamenti, la maggior parte per l'ingresso in Ztl. Ci sarebbero state anche 43 multe per divieto di sosta non pagate. In Senato, Santanchè ha dato la sua versione dei fatti: si sarebbe trattato di multe "di competenza dell'Arma dei carabinieri", perché la Maserati in questione sarebbe stata data "in comodato gratuito per non gravare sulle auto di scorta di proprietà statale".