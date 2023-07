Caso Santanchè, inizia la discussione in Senato sulla mozione di sfiducia: news in diretta sul voto

Il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè in Senato oggi, mercoledì 26 luglio 2023: in diretta dalle 10.00 la discussione in Aula. Subito dopo l'informativa in Senato della ministra del Turismo, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia che chiede le dimissioni della ministra del Turismo e dove si legge che le "condotte spregiudicate" riportate dalla trasmissione di Rai 3 "non possono essere proprie di un ministro". Che, sempre secondo quanto si legge nel testo della mozione, non avrebbe fornito "spiegazioni sufficienti" quando chiamata a riferire in Parlamento.

Daniela Santanchè è al centro di una polemica dopo un’inchiesta di Report, incentrata sulla gestione di due società, Visibilia di cui è fondatrice, e Ki Group, di cui è stata socia. La ministra è indagata per falso in bilancio e bancarotta dalla procura di Milano. Insieme a lei nel registro degli indagati ci sono anche il compagno Dimitri Kuntz D'Asburgo e la sorella Fiorella Garnero.

In diretta dal Senato il voto sulla mozione di sfiducia a Daniela Santanchè:

