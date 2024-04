video suggerito

Hamas mostra ostaggio israeliano con braccio amputato, i genitori: “Siate coraggiosi, trovate accordo” Appello alla pace dei genitori del 23enne Hersh Goldberg-Polin, rapito da Hamas nell’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele e mostrato in un video nelle scorse ore col braccio amputato. “Siate coraggiosi e concludete un accordo per porre fine alla sofferenza in questa regione” hanno dichiarato in un video di risposta i due genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Arrivate a un accordo affinché tutti noi possiamo riabbracciare i nostri cari e per porre fine alla sofferenza in questa regione”, è l'accorato appello dei genitori di Hersh Goldberg-Polin, un 23enne rapito da Hamas nell'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele e mostrato in un video nelle scorse ore. Nella breve clip il giovane israeliano aveva il braccio sinistro amputato sotto il gomito, un intervento avvenuto durante la prigionia dopo essere stato ferito durante l'attacco di Hamas.

Parlando ovviamente in stato di prigionia, nel video pubblicato mercoledì sull'account Telegram di Hamas, Goldberg-Polin ha affermato di aver bisogno di aiuto medico mostrandosi critico nei confronti dei tentativi del governo israeliano di negoziare la restituzione degli ostaggi. Prima di mercoledì, l'ultima volta che era stato visto vivo era in un altro video di Hamas che lo mostrava mentre veniva caricato su un camioncino, con parte del braccio sinistro gravemente ferito.

In risposta, sua madre e suo padre hanno chiesto oggi, in un video pubblico, che si faccia di più per garantire un nuovo accordo sulla liberazione degli ostaggi. I due genitori hanno esortato Israele e Hamas e i mediatori Usa, Egitto e Qatar a concludere un accordo al più presto.

Hersh Goldberg-Polin stava partecipando al festival musicale Supernova il 7 ottobre, quando uomini armati guidati da Hamas da Gaza hanno preso d'assalto la zona, uccidendo circa 1.200 persone e sequestrando 253 ostaggi. Durante il festival furono uccise più di 360 persone. Diversi ostaggi sono stati poi liberati e altri trovati morti durante l'attacco israeliano su Gaza. Molti altri ancora sono nelle mani di Hamas.

Secondo il ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, dal 7 ottobre sono state uccise a Gaza più di 34.200 persone dall'esercito israeliano. Settimane di negoziati finora non sono riusciti a produrre un accordo, con Hamas che ha respinto l’ultima proposta di un cessate il fuoco di sei settimane in cambio del rilascio di 40 dei restanti 133 ostaggi.

"Vedere un video di Hersh oggi è travolgente", ha detto Jon Polin, aggiungendo: "Siamo sollevati nel vederlo vivo, ma siamo anche preoccupati per la sua salute e il suo benessere, così come per quello di tutti gli altri ostaggi e di tutti coloro che soffrono in questa regione". "Siamo qui oggi per un appello a tutti i leader che hanno negoziato fino ad oggi. Tra questi figurano il Qatar, l'Egitto, gli Stati Uniti, Hamas e Israele. Siate coraggiosi, cogliete questo momento e concludete un accordo per riunire tutti noi con i nostri cari e porre fine alla sofferenza in questa regione" hanno concluso i genitori del 23enne.