video suggerito

Gaza, media arabi: “Progressi sulla tregua”, ma fonti israeliane smentiscono: “Hamas ostacola intesa” Dopo che alcuni media avevano riferito di “progressi nei negoziati tra Israele e Hamas”, un alto funzionario israeliano ha dichiarato all’AFP che i miliziani palestinesi stanno “ostacolando qualsiasi possibilità di intesa” con la loro richiesta di fine guerra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sarebbero nuovi sviluppi sul fronte dell'ipotetico accordo tra Hamas e Israele per la fine della guerra a Gaza. Inizialmente alcuni media arabi avevano riferito della possibilità che l'intesa per la tregua fosse vicina. Tuttavia fonti israeliane hanno smentito queste notizie.

In particolare un alto funzionario israeliano ha dichiarato all'AFP che Hamas sta "ostacolando qualsiasi possibilità di accordo". Alcune fonti avevano riferito che gli Stati Uniti avrebbero garantito che Israele ritirerà tutte le truppe da Gaza alla conclusione di un accordo di cessate il fuoco in tre fasi.

"Contrariamente a quanto riportato, Israele non accetterà in nessun caso la fine della guerra come parte di un accordo per il rilascio dei nostri ostaggi", afferma il funzionario citato dal Times of Israel. "Come deciso dai vertici politici, l' Idf entrerà a Rafah e distruggerà i rimanenti battaglioni di Hamas lì con o senza una tregua temporanea per consentire il rilascio dei nostri ostaggi", aggiunge la fonte.

Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che secondo la fonte Hamas continua a chiedere che Israele accetti di porre fine alla guerra come condizione per qualsiasi accordo "e così facendo sta ostacolando la possibilità di raggiungere un accordo".

In precedenza, anche il ministro della difesa israeliano Binyamin Gantz ha ribadito la necessità di "aspettare" perché "Hamas non ha ancora dato una risposta".

"Stiamo ancora parlando delle questioni principali, ovvero il completo cessate il fuoco e il completo ritiro di Israele da Gaza. Speriamo di poter trovare alcune risposte positive oggi", ha poi detto Osama Hamdan, portavoce di Hamas, in una telefonata ad al Jazeera, riferendosi ai colloqui in corso al Cairo.

Sfortunatamente, Netanyahu ha dichiarato chiaramente che, indipendentemente da un cessate il fuoco o meno, continuerà l'attacco contro Rafah, il che significa che non ci sarà alcun cessate il fuoco. La nostra intenzione di raggiungere un cessate il fuoco ha il significato che non ci saranno più attacchi in nessuna parte di Gaza, inclusa Rafah", ha aggiunto Hamdan.

"Qualunque accordo da raggiungere deve includere le nostre richieste nazionali: la completa e permanente fine dell'aggressione, il pieno e totale ritiro dell'occupazione da Gaza". Ha aggiunto – citato dai media internazionali – Taher Nunu, un consigliere del leader di Hamas Ismail Haniyeh, annunciando che sono cominciati al Cairo i colloqui della fazione islamica con i mediatori egiziani e del Qatar che sono affrontati "con serietà e responsabilità". Le altre richieste chiave – ha proseguito – sono il ritorno degli sfollati alle loro case "senza restrizioni" e un "reale scambio di prigionieri".