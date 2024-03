Flavio Briatore operato al cuore: “Mi hanno trovato un tumore benigno” Flavio Briatore rivela di essere stato operato per un tumore benigno al cuore: “L’intervento è perfettamente riuscito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Flavio Briatore annuncia che gli è stato diagnosticato un tumore. L'imprenditore, attraverso un video pubblicato sui social, ha rivelato di aver subito intervento al cuore dopo che gli era stata rilevata una massa benigna. Nel video Briatore racconta quello che gli è accaduto negli ultimi dieci giorni, dopo che d'improvviso, a seguito di un check medico, è stato riscontrato un tumore benigno al cuore: "Oggi vi voglio parlare di prevenzione, dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono qui che velo racconto, sono stato dieci giorni al San Raffaele sparito da tutti i social".

Briatore ringrazia Elisabetta Gregoraci: "Mi è stata sempre vicina"

Flavio Briatore quindi ringrazia l'assistenza dell'equipe del San Raffaele e anche la vicinanza dell'ex compagna Elisabetta Gregoraci, così come dei tanti amici a lui legati, che lo hanno assistito in questi giorni difficili: "Devo ringraziare i medici del San Raffaele, sono stati geniali, devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me per tutto questo periodo, è venuta a trovarmi da Monaco. Ho avuti tutti gli amici vicini. Una cosa importante è che dobbiamo controllarci e non treascurarci, io ho fatto questo controllo due anni fa e non avevo nulla, mentre ora mi hanno trovato questa cosa. Ma ora per fortuna sono qui e domani si ricomincia".

Le parole di Briatore sulla prevenzione

In accompagnamento al video, Briatore invita tutti alla prevenzione: "La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele".