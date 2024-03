Affetto e vicinanza a Briatore dopo l’intervento al cuore per un tumore benigno: “Forza Flavio” Flavio Briatore è stato travolto da tantissimi messaggi di affetto e vicinanza dopo l’annuncio dell’intervento subito al cuore. Da Simona Ventura alla ex Heidi Klum, da Mara Venier a Fernando Alonso, le parole di affetto degli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Flavio Briatore ha annunciato di avere subito un intervento al cuore per "rimuovere una massa benigna". L'imprenditore ha voluto comunicare personalmente l'accaduto con un video pubblicato su Instagram. Ha colto l'occasione per invitare tutti a fare prevenzione, perché fondamentale per intervenire in tempo e accrescere le possibilità di guarigione dai tumori. Dopo le sue parole, è stato travolto dai messaggi di affetto e sostegno.

Affetto e vicinanza a Flavio Briatore dopo l'intervento al cuore

Il post in cui Flavio Briatore annunciava sui social di essere stato operato al cuore per un tumore benigno ha ricevuto una valanga di like e, nel momento in cui scriviamo, circa 4mila commenti. Tanti i volti noti che hanno espresso pubblicamente la propria vicinanza all'imprenditore. C'è chi lo ha fatto con un cuoricino, come Mara Venier, Fernando Alonso, Carolina Marconi, Victoria Silvstedt, e tanti altri. "Forza Flavio": hanno commentato Simona Ventura e Hoara Borselli. Francesca Carollo gli ha rivolto un augurio: "Un grande in bocca al lupo per la tua ripresa". In questo momento delicato, accanto a Flavio Briatore c'era Elisabetta Gregoraci.

La reazione di Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum

Dopo l'annuncio dell'intervento per il tumore al cuore, anche Heidi Klum ha pubblicato un cuoricino sotto al post di Flavio Briatore e non è da escludere che si siano sentiti anche privatamente. Dalla top model, l'imprenditore ha avuto la figlia Leni. Quanto a Elisabetta Gregoraci, la conduttrice è stata accanto al suo ex mentre era in ospedale. Su Instagram ha evidenziato quanto la salute sia davvero l'unica cosa che conta. Poi, ha raccontato:

In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui.