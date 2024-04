video suggerito

Flavio Briatore si rivede sui social dopo l’operazione al cuore: le ultime sulle sue condizioni lavio Briatore è tornato a parlare sui social network dopo l’operazione al cuore che gli ha salvato la vita: “Pregate ogni tanto perché fa bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flavio Briatore è tornato a parlare sui social network dopo l'operazione al cuore che gli ha salvato la vita. L'imprenditore ha sottolineato l'importanza della prevenzione, ma persino della preghiera nei momenti di difficoltà. Ci ha poi tenuto al fatto che in queste giornate, tantissime sono state le persone che si sono preoccupate per lui e ha voluto idealmente ringraziarle tutte: "Perché mai più mi immaginavo di avere così tante manifestazioni d'affetto da parte di tantissima, tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c'era tanta gente che mi stringeva la mano, mi chiedeva come sto".

Il messaggio di Flavio Briatore

Flavio Briatore, nel video che ha pubblicato su Instagram, ringrazia ancora tutti per il supporto e rilascia dichiarazioni sulle ultime condizioni di salute:

Ragazzi, volevo dirvi che sto bene e volevo ringraziarvi tutti perché mai più mi immaginavo di avere così tante manifestazioni d'affetto da parte di tantissima, tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c'era tanta gente che mi stringeva la mano, mi chiedeva come sto. Non posso che ringraziare personalmente tutti, volevo solo ricordarvi che sto bene e poi voglio dire di fare la prevenzione che è importante. Un altro messaggio che vi dò: pregare ogni tanto non fa male.

"Ho un cuore nuovo e ho pagato per averlo"

Flavio Briatore ha raccontato la sua esperienza al Corriere della Sera, spiegando di esser stato fortunato soprattutto perché ha potuto fare prevenzione in velocità: "Ho fatto un appello alla prevenzione e sui social hanno scritto: roba da ricchi. È vero, siamo dei privilegiati, dovremmo tutti poter fare i check up". L'imprenditore ha poi rivelato come ci sono arrivati al tumore benigno: "Dovevo fare una Tac e da quella Tac, il professor Zangrillo ha detto che doveva addormentarmi: "Abbiamo visto una cosa che non ci piace". Quando mi sono svegliato l'analisi era chiara: tumore benigno, da operare subito".