Elisabetta Gregoraci vicina a Briatore, operato per un tumore al cuore: “Lo abbiamo superato insieme”

Elisabetta Gregoraci non ha mai lasciato solo Flavio Briatore. L'imprenditore ha annunciato sui social di essere stato operato per un tumore benigno al cuore, che gli è stato trovato dopo alcuni controlli di routine. La conduttrice ha rotto il silenzio pubblicando su Instagram alcune foto insieme all'ex marito, mostrandosi al suo fianco: "Sono state giornate difficili e intense ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa".

Con alcune storie Instagram, Elisabetta Gregoraci ha parlato per la prima volta delle condizioni di salute di Flavio Briatore, che ha recentemente annunciato di essere stato operato per un tumore benigno al cuore. La showgirl non ha mai lasciato solo l'ex marito e si è mostrata al suo fianco in ospedale: "Sono state giornate difficili e intense ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa". Poi ha voluto lanciare un importante messaggio a favore della prevenzione, che può salvare la vita ed è fondamentale: "Nel quotidiano poniamo sempre l'attenzione a un sacco di cose ma la vera sintesi è che non c'è nulla di più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita". Gregoraci ha affrontato con lui questo delicato percorso sia prima che dopo l'operazione al cuore:

In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi ha fatto muovere da qui.

L'annuncio di Flavio Briatore: "Operato per un tumore benigno al cuore"

Con un breve video pubblicato su Instagram, Flavio Briatore ha rivelato di essere stato operato al cuore dopo che gli era stata trovata una massa benigna, ribadendo l'importanza della prevenzione: "La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica". Una diagnosi che per l'imprenditore è arrivata all'improvviso, a seguito di un controllo medico di routine.