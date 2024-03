Nathan Falco Briatore compie 14 anni, Elisabetta Gregoraci: “Ti amo, hai reso la mia vita meravigliosa” Elisabetta Gregoraci celebra il compleanno di Nathan Falco Briatore con un tenerissimo post su Instagram: “Tra noi un legame saldo e indissolubile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nathan Falco Briatore compie 14 anni. Per l'occasione, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato su Instagram un dolcissimo post. Nel suo messaggio ha rimarcato come suo figlio abbia cambiato la sua vita. La showgirl e conduttrice, poi, ha corredato il post con una serie di foto che ritraggono Nathan Falco a diverse età.

Nathan Falco festeggia il 14esimo compleanno

Nathan Falco è nato il 18 marzo 2010, dunque oggi compie 14 anni. Elisabetta Gregoraci ha voluto fargli i suoi auguri pubblicamente. In un tenero post pubblicato su Instagram, la quarantaquattrenne ha evidenziato come la sua vita sia più bella da quando è stata impreziosita dalla presenza di suo figlio, nato dalla relazione con Flavio Briatore:

Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te. Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. Ti amo Nathan.

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore

Nathan Falco ha replicato alla madre con dei cuoricini. Elisabetta Gregoraci è una mamma molto presente per il figlio. Talvolta, come molte mamme, è anche apprensiva. A Verissimo, ad esempio, ha raccontato della sua preoccupazione quando il figlio si presentò in dolcevita ad agosto. Temeva gli fosse successo qualcosa, ma la spiegazione era decisamente un'altra:

Mi sono spaventata perché all'inizio non avevo capito. Mi dice: "Mamma ti devo dire una cosa". Mi sono preoccupata. Lui tira via il dolcevita, vedo tutto viola. Io non ci arrivo subito, gli dico: "Ma hai fatto a botte? Hai bisticciato con qualcuno?". E lui: "No, mamma sono succhiotti". Ma come succhiotti! Tutto il collo pieno di succhiotti.