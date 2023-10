Elisabetta Gregoraci: “Mio figlio Nathan Falco tornato a casa con il collo viola, erano succhiotti” Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore sono stati ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 14 ottobre.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata trasmessa sabato 14 ottobre. La conduttrice e il figlio sono apparsi davvero affiatati, tra teneri battibecchi, frecciatine ironiche e momenti di tenerezza. Elisabetta Gregoraci ha parlato anche dell'attuale rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore.

Il rapporto con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha raccontato che con Flavio Briatore "a parte oggi che mi ha fatto arrabbiare", c'è un ottimo rapporto. In qualche modo, costituiscono ancora una famiglia, cenano insieme tutti i giorni, trascorrono il Natale in compagnia e riescono a condividere anche una parte delle vacanze estive:

In genere con le ex mogli ci sono litigi, dispetti, guerre. Io queste cose le odio. Infatti, sono felice perché non ci sono mai stati. Penso che la serenità di Nathan sia la cosa più importante e sia ciò che siamo riusciti a costruire dopo la separazione. Grazie a Dio è un bambino sereno, che sta bene e che non ha mai visto cose poco carine. Con Flavio stiamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza a Monte Carlo. Stiamo tutte le sere a cena insieme. Il Natale lo passiamo insieme. Se ad agosto faccio le vacanze con Nathan, gli ultimi due, tre giorni arriva anche lui.

Quindi ha continuato: "Se riesco a vivere una vita privata? Ci riesco, cerco di tenerla riservata per me, per Nathan e anche un po' per lui. Devo cercare di mantenere tanti equilibri. Non è sempre facile, ma faccio del mio meglio. Sono felice e sto bene".

Nathan Falco ospite a Verissimo rivela di essere innamorato

Quindi è entrato in studio Nathan Falco, che oggi ha 13 anni. L'adolescente ha assicurato: "Io faccio il mio, sono sempre bravo". Silvia Toffanin, allora, ha indagato su un aneddoto raccontato da Elisabetta Gragoraci: "Ma è vero che ti sei presentato ad agosto con un dolcevita?". È stata la madre a spiegare il motivo di quel bizzarro abbigliamento nonostante il caldo estivo:

Io mi sono anche spaventata perché all'inizio non avevo capito. Mi dice: "Mamma ti devo dire una cosa". Mi sono preoccupata. Lui tira via il dolcevita, vedo tutto viola. Io non ci arrivo subito, gli dico: "Ma hai fatto a botte? Hai bisticciato con qualcuno?". E lui: "No, mamma sono succhiotti". Ma come succhiotti! Tutto il collo pieno di succhiotti".

Nathan Falco, allora, ha rimarcato come la madre gli abbia fatto pesare la cosa per giorni: "Per una settimana e mezzo, tutti i giorni mi ha detto: ‘Nathan non puoi, cosa hai fatto'. Sempre così". E Gregoraci ha commentato: "Ma era tutto viola, io dico: ‘Fattene fare uno, non tutto il collo'. È successo anche per la seconda volta". Nathan Falco, poi, ha parlato brevemente di sentimenti: "Se ho delle fidanzate? Non sono fidanzato, però ho il cuore occupato diciamo".

Intanto, in famiglia si discute sul suo futuro. Flavio Briatore vorrebbe mandarlo in un college in Svizzera, ma la madre non è ancora del tutto convinta:

Farei fatica a staccarmi, non lo vedrei dal lunedì al giovedì, però significherebbe conoscere tanti amici, non potere usare il telefonino dopo le 9. Il papà è convinto di questa cosa, io un pelino meno.

Nathan, infine, ha raccontato: "Io vorrei mettere l'orecchino. Lei prima dice: "Dai ci penso e domani parliamo". Poi, mi manda un messaggio: "Ho cambiato idea, no". Papà dice che se per la mamma va bene, va bene anche per lui. Papà dice più sì di lei". Infine, le ha dato un bacio.