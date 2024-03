Heidi Klum appoggia l’ex compagno Flavio Briatore, la reazione dopo l’annuncio del tumore al cuore La modella Heidi Klum dimostra pubblicamente il suo sostegno a Flavio Briatore dopo l’annuncio dell’intervento subito per asportare il tumore benigno al cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Heidi Klum manifesta pubblicamente il suo sostegno a Flavio Briatore, l’ex compagno che poche ore fa ha raccontato pubblicamente di essersi sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un tumore benigno al cuore. La modella, che dall’imprenditore ha avuto la figlia Leni, ha commentato il post pubblicato dall’ex compagno con un cuore. Un gesto che testimonia l’immutato sostegno nei confronti di Flavio e quell’affetto mai cambiato nel corso degli anni.

Flavio Briatore: “Operato a causa di un tumore benigno al cuore”

Era stato Briatore, attraverso il suo profilo Instagram, a rendere noto di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico: “A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”. Decine sono i messaggi di sostegno ricevuti dall'imprenditore, compreso quello pubblicato dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci vicina a Briatore: “Insieme a lui negli ultimi 10 giorni”

È stata Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, a stare vicina all’imprenditore nel corso degli ultimi 10 giorni. “In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi ha fatto muovere da qui”, ha fatto sapere la conduttrice in una Instagram story. Con loro anche il figlio Nathan Falco.