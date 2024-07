Briatore critico sulle vacanze in Puglia, Ronn Moss: “Non so lui chi sia, per me qui è come la California”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Zona Bianca, il talk show di Rete4, andato in onda nella serata di mercoledì, Flavio Briatore si è espresso in maniera piuttosto negativa in merito all'aumento dei prezzi in Puglia, reputandolo eccessivo. In un'intervista al Corriere della Sera, all'attore americano Ronn Moss, che da tempo trascorre metà dell'anno a Fasano, è stato chiesto quale fosse la sua opinione in merito a queste dichiarazioni, ma il divo di Beautiful ne ha preso le distanze, aggiungendo di non conoscere l'imprenditore brianzolo.

Le parole di Flavio Briatore sulle vacanze pugliesi

La questione è scoppiata durante l'appuntamento con Zona Bianca, durante il quale Briatore ha commentato un servizio andato in onda sulle attuali vacanze in Puglia. A suo avviso, i prezzi stanziati dai vari stabilimenti, sembra siano piuttosto eccessivi, soprattutto immotivati e, infatti, dichiara:

Io ho visto le immagini di quei bagni lì, 60 euro mi sembrano una follia. La gente la puoi prendere in giro, ma mi sembra una roba non da 60,70,80 euro. Parliamo dei prezzi che abbiamo noi a Montecarlo, che stiamo investendo nell’extra lusso, ma con competenze importanti. A questo punto dovrò andare in Puglia, perché se ci sono prezzi così per strutture simili, vuol dire che faremo tanti soldi.

L'imprenditore, quindi, contesta anche i proprietari dei lidi pugliesi che giustificano l'aumento dei prezzi con l'aumento della qualità.

La risposta di Ronn Moss che si distacca dalla polemica

A Fasano, dove anche Briatore avrebbe voluto aprire il suo Twiga, vive per sei mesi l'anno, da maggio ad ottobre, Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, che in un'intervista al Corriere ha commentato le dichiarazioni dell'imprenditore, lavandosene le mani: "Non so chi sia Briatore. E non commento, sono estraneo a queste polemiche. Dico solo che la Puglia è come la California. Il clima è lo stesso". L'amore per la Puglia da parte dell'attore è nato dopo aver girato alcune puntate della soap opera più longeva di sempre in Italia:

Nel 2012 ho girato le ultime puntate di Beautiful a Polignano a Mare, rimanendoci dieci giorni. Ma, mentre ero impegnato sul set non avevo avuto il tempo di esplorare questa bellissima terra. Mi ero ripromesso di tornarci. E, quando è accaduto, me ne sono innamorato. due anni fa ho acquistato dei trulli a Fasano. Qui trovo l’ispirazione per scrivere le mie canzoni e ho creato il mio studio di registrazione

L'attore dice di aver amato i paesaggi della Pugli e, infatti, aggiunge: "Dopo aver lavorato a Hollywood e vissuto a Los Angeles per tanti anni, ho trovato il mio posto perfetto. Mi piace essere circondato dagli ulivi secolari, sentire la natura che cresce attorno a me, vedere gli alberi che esplodono di frutta".