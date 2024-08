Flavio Briatore sulla Puglia: “Dovrebbe avere un turismo più elevato”, la replica del sindaco di Gallipoli

video suggerito

Botta e risposta tra Flavio Briatore e Stefano Minerva. Ospite di Zona Bianca, l'imprenditore aveva criticato la Puglia per i prezzi troppo eccessivi di lettini e ombrelloni. La risposta del sindaco di Gallipoli, nel Salento, non era poi tardata ad arrivare generando una polemica sull'argomento. "Non ho detto niente di straordinario, dovrebbe avere un turismo un più elevato", è tornato a commentare Briatore nel programma di Giuseppe Brindisi. "Mi vuole querelare? Scusate se difendo lamia terra", ha replicato Minerva con un post su Facebook.

Le parole di Flavio Briatore sulla Puglia

La querelle è nata lo scorso 17 luglio, quando Briatore ospite di Zona Bianca aveva criticato gli imprenditori pugliesi, colpevoli di imporre un eccessivo costo di lettini e ombrelloni ai turisti. Alle sue parole aveva subito fatto seguito una prima replica del sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, che sui social aveva lanciato una provocazione all'imprenditore: "Ha pensato di venire qui e fare le cose fuori dalle regole". Di nuovo nello studio del programma di Giuseppe Brindisi, nella puntata del 31 luglio, Flavio Briatore è tornato sull'argomento parlando di Gallipoli come di uno "scandalo straordinario":

Quando dici la verità la gente si incazza: è sempre così. Io non ho detto niente di straordinario. Non voglio entrare in polemica con nessuno. La Puglia è una Regione molto, molto bella, con cose straordinarie. Dico solo che dovrebbe avere un turismo un attimo più elevato. Dobbiamo, però, dare un servizio, se vogliamo avere questo turismo. Se vogliamo avere un turismo ad un certo livello, dobbiamo avere delle infrastrutture ad un certo livello.

La replica del sindaco di Gallipoli

Dopo le recenti dichiarazioni di Briatore, che ha minacciato una querela nei confronti di Minerva, il diretto interessato ha voluto replicare. Con un lungo post su Facebook, il primo cittadino di Gallipoli ha spiegato il suo punto di vista, precisando che ha solo difeso la sua regione:

Briatore mi vuole querelare? Scusate se io difendo la mia terra e le persone che ci abitano e lavorano. Una sua querela per me sarebbe una medaglia da portare al petto (io non riesco a condividere nulla di quello che dice e di quello che fa). Devo ammettere che la faccenda non mi stupisce: penso però che chi non sa cosa dire risponde subito con un “ti querelo”. Cosa ho fatto di male? Io ho solo difeso la Puglia, la mia terra, come tutti noi dovremmo fare dinanzi a delle offese continue di chi pensa di venire da un’altra parte e con uno status economico importante si senta autorizzato a dare “buoni” consigli […]-

Minerva ha poi continuato spiegando di aver detto solamente la verità: "Trovo sconcertante sparare a zero su una regione in cui lo stesso Briatore ha provato a fare un investimento senza riuscirci. La storia la conosciamo tutti".