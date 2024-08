video suggerito

Al Bano si infuria a Pomeriggio Cinque News: "Ma scusate ma non mi avete pagat…chiamato per parlare di musica?" Il cantante voleva parlare di musica ma la conduttrice Simona Branchetti gli chiede un parere su tutto tranne che su quello e lui si spazientisce: "Ma scusate ma non mi avete pagat…chiamato per parlare di musica?".

Albano è stato il protagonista di un'ospitata a Pomeriggio Cinque News che da alcuni colleghi, come Massimo Falcioni a TvBlog, è stata giustamente giudicata ‘surreale'. Il cantante di Cellino San Marco si è ritrovato a parlare, imbeccato dalla conduttrice Simona Branchetti, di nudismo, naturismo e di polemiche sugli stabilimenti pugliesi fino a quando non è sbottato: "Ma scusate ma non mi avete pagat…chiamato per parlare di musica?".

Le parole di Albano Carrisi

Albano Carrisi, in collegamento dalla Sardegna, si è ritrovato buttato nel mezzo a una serie di argomenti che lo hanno finito per spazientire. Lo hanno fatto prima parlare di naturismo e nudismo: "Per me è una scemata. Io capisco quelli che vogliono mettere in evidenza certe parti del corpo. Ma non create questi casini per un pezzo di stoffa, ci sono problemi ben più seri. Capisco che ci sia la filosofia del nudismo, ma perché non si rispetta anche chi non vuole il nudismo? Ci sono dei bambini". Poi: "Che ne pensi dello scontro a distanza tra Briatore e gli stabilimenti pugliesi?". Ma Albano comincia a perdere la pazienza: "Io non ne so niente, che ha detto Briatore?". E la Branchetti replica: "Ha detto che gli stabilimenti pugliesi sono troppo cari". A quel punto, Albano non ne può più e si sfoga, ammettendo anche di essere stato pagato per l'ospitata:

Ma scusate ma non mi avete pagat…chiamato per parlare di musica? Io le polemiche le lascio a chi le vuole affrontare. Io amo la Puglia, embè? La Puglia intelligente e pratica, la difendo e la rispetto. Briatore, mò, che problema ha?

"Cosa si mangia in Puglia?" "Dipende dalla fame che uno ha"

La situazione inizia a sfuggire di mano e Simona Branchetti cerca di coprire tutto con la musica, ma il servizio dedicato ad Albano non riesce a partire. Allora, la conduttrice cerca di portarlo ancora su un altro argomento: “Cosa si mangia in Puglia?”, la risposta è svogliata: "Dipende dalla fame che uno ha". E ancora: "Albano, questa l'abbiamo chiamata estate dei cafoni. È cambiato il modo di stare in spiaggia?". Albano prosegue: “Perché cafoni? Arriva il periodo del mare e si va al mare. Oggi c’è molto movimento perché siamo molti di più”. Sipario. Per fortuna.