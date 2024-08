Alba Parietti: “Mai pentita del no a Berlusconi, mi avevano soprannominato ‘la coscia lunga della sinistra’”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Feste in villa in Sardegna, la conduzione di Striscia la Notizia e il rifiuto a Mediaset, l'amore per il filosofo Stefano Bonaga. Alba Parietti, intervistata da Il Messaggero, ha ricordato l'estate del 1994, vissuta all'apice della sua carriera televisiva. "Non mi sono mai pentita di aver rifiutato l'esclusiva con Mediasete", ha spiegato la showgirl.

Alba Parietti e il rifiuto a Mediaset

Parietti ha ricordato l'estate del 1994, in cui era all'apice della sua carriera televisiva. Tra i ricordi dell'agosto di 30 anni fa, una "festa hollywoodiana" fatta in una grande villa in Sardegna, in occasione del compleanno del suo segretario: "C'era tutto lo star system italiano, da Paolo Villaggio a Vittorio Gassmann". All'epoca la showgirl era reduce dalla conduzione di Striscia la Notizia, ma aveva rifiutato l'esclusiva con Mediaset e un'offerta da 9 miliardi di lire: "Berlusconi mi aveva voluto dietro al bancone, prima donna nella storia della trasmissione satirica". L'ex conduttrice non si pentì mai della sua scelta: "Non mi sono mai pentita, non ho mai scelto secondo la convenienza, ho seguito esclusivamente i sentimenti". Una decisione, la sua, presa anche per regioni politiche:

A Berlusconi dissi no per motivi ideologici, per non perdere il diritto a non votarlo. Mi avevano soprannominato ‘la coscia lunga della sinistra', la definizione finì per farmi piacere. Ho fatto carriera solo con le mie forze, nessuno di questo o quello schieramento ha mai alzato il telefono per raccomandarmi.

La vita sentimentale di Alba Parietti

Oggi Alba Parietti è legata al manager Fabio Adami, mentre 30 anni nella sua vita c'era il filosofo Stefano Bonaga, che ricorda come uno degli uomini più importanti della sua vita. "Facevamo le vacanze in Sardegna, eravamo in barca, si parlava del mio rifiuto di passare a Mediaset. Avrei potuto avere qualsiasi fidanzato, anche un nababbo, eppure preferivo un professore universitario", ha raccontato a riguardo. Se oggi incontrasse la Alba di 30 anni proverebbe una ‘sana invidia' nei suoi confronti: "Se ce l'ho fatta io, senza padrini e senza padroni, possono farcela tutte".