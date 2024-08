video suggerito

Lino e Alessia di Temptation Island si insultano sui social, il sospetto: "È una farsa per andare al Gf" I due ex di Temptation Island litigano e si insultano sui social, ma per alcuni è tutto calcolato per preparare il terreno al prossimo Grande Fratello: "Devono fare un po' di tarantelle prima che inizi il programma".

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo essersi lasciati, i loro nomi continuano a balzare agli onori delle cronache perché sui social è virale il discorso (o i discorsi) di Alessia nei suoi confronti. Virale al punto che lui stesso si è sentito chiamato in causa e ha iniziato a replicare in una serie di storie su Instagram. Storie alle quali la Pascarella ha replicato duramente a mezzo social. I due sono ‘caldissimi' anche per le produzioni tv: pare infatti che saranno concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco allora il sospetto: i due potrebbero aver messo in scena questi botta e risposta allo scopo di creare la narrazione più congeniale per il reality show di Alfonso Signorini.

Gli insulti tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella

Lino Giuliano ha attaccato Alessia Pascarella lasciando intendere che non appena è uscita dal programma, lei ha trovato il modo per "consolarsi". La reazione di Alessia Pascarella: "Ma poi pensa quello che faccio io?". Immancabile il suo motto: "Ma t'appost?". Lino però attacca: "Sei talmente falsa che te ne sai uscire anche al di fuori del programma, sei di una furbizia assurda, sai che prima o poi le tue maschere anche cadranno, sai gli sbagli che hai fatto nei miei confronti che non ho mai raccontato perché sono troppo uomo? Te li ricordi negli anni vissuti insieme? Io non li dimentico mai. Fai la brava perché sennò veramente inizio a parlare".

Io non sono obbligata di (a, ndr) dare spiegazioni a nessuno…ma quando dico che siamo amici è la verità. Perché tu sei stato sporco prima, durante e dopo, non significa che devi sporcare me. Il giorno che mi (mi è di troppo, ndr) frequenterò (con, ndr) qualcuno, lo dirò apertamente.

"Sei e resterai sempre una persona cattiva"

Alessia passa al contrattacco nelle storie successive:

Sei e resterai sempre una persona cattiva. Una persona che fa di tutto per sporcare l'immagine di un'altra persona per ripulirsi. Lino Giuliano a differenza tua io faccio nome e cognome. Hai lo stomaco di permetterti di fare pensieri e di dire cose non vere. Ma anche se fosse (ma non è) il problema qual è? Non ti dimenticare che tu hai pubblicato una foto nel letto dopo 3 giorni finite le puntate! E non aggiungo altro. Poi vieni a vedere con chi sto e cosa faccio? Riprenditi che stai veramente male.

"Lino avrebbe sostenuto il colloquio per entrare nel Grande Fratello"

Il botta e risposta tra i due viene però smontato dalle cronache del gossip. Amedeo Venza sostiene che Lino Giuliano, avendo sostenuto già il provino per il Grande Fratello, sarebbe in accordo con Alessia Pascarella per alzare la tensione e preparare il terreno per la prossima edizione: "Tutto calcolato! Persone vicine a Lino fanno sapere che sono d'accordo (lui e Alessia, ndr.). Devono fare un po' di tarantelle prima che inizi il GF".