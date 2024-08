Lino Giuliano al Grande Fratello 18: la reazione di Alessia Pascarella e il rischio di replicare Mirko e Perla

Lino Giuliano sarà tra i concorrenti del Grande Fratello 18. L'uomo è reduce dalla burrascosa partecipazione a Temptation Island dove ha messo fine alla storia d'amore con la fidanzata Alessia Pascarella. Dopo il programma ha frequentato brevemente la tentatrice Maika Randazzo, poi anche questa relazione si è conclusa. Secondo DavideMaggio.it, vedremo Lino varcare la porta rossa. Ma cosa ne pensa Alessia Pascarella? Ecco come ha commentato la notizia.

Alessia Pascarella, su Instagram, si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei suoi follower. L'ex volto di Temptation Island ha anche commentato la notizia secondo la quale Lino Giuliano farà parte del cast del Grande Fratello 18. La donna ha usato parole decisamente concilianti:

Non so se sia vero o no…Ma se fosse, sarei molto contenta per lui. A prescindere da Temptation Island, Lino non è solo quello ma ha anche delle qualità…Se no non ci sarei stata per quattro anni.