Confermato l’ingresso di Lino Giuliano nel cast del Grande Fratello, arriva direttamente da Temptation Island Lino Giuliano entrerà nella Casa del Grande Fratello. L’ex protagonista di Temptation Island è entrato a far parte del gruppo di famosi che a settembre varcherà la porta rossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Lino Giuliano entrerà nella Casa del Grande Fratello a partire dall’inizio di settembre. A confermare l’indiscrezione lanciata qualche settimana fra da Giuseppe Candela su Dagospia, è Davide Maggio ).che inserisce il campano tra i “famosi” che varcheranno la porta rossa tra poco meno di un mese. Con Giuliano, il GF acquisisce la sua “quota Temptation Island” come già accaduto lo scorso anno tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Un esperimento rivelatosi essere fortunato al punto che il conduttore e la sua squadra di lavoro hanno deciso di replicare il medesimo modello.

Non confermato l’ingresso di Maika Randazzo e Alessia Pascarella

È probabile che Lino non sia destinato a restare nella Casa da solo a lungo. In un primo momento, infatti, il suo ingresso nella Casa del reality era stato inserito in un calderone che voleva fossero anche la ex fidanzata Alessia Pascarella e la single Maika Randazzo a sbarcare tra i concorrenti del reality show. Per nessuna delle due, tuttavia, sarebbe arrivata la fumata banca propedeutica all’ingresso nella Casa.

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello

Secondo Davide Maggio, a entrare nella Casa del GF saranno 14 concorrenti famosi. Si tratterebbe di Clarissa Burt, Clayton Norcross, Iago Garcia, Luca Calvani, Javier Martinez (anticipati da Fanpage.it), Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Jessica Morlacchu, Shaila Gatta, e le ex ragazze di Non è la Rai (che giocheranno come un unico concorrente) Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Giulaino entra nella Casa da single. Dopo avere concluso la relazione con la ex fidanzata Alessia, una volta tornato alla vita reale ha cominciato – e subito dopo interrotto – una breve parentesi romantica con la single Maika ma anche quel legame si è interrotto bruscamente e non senza scossoni.