Lino e Alessia nello stesso locale dopo Temptation Island, ma non è un ritorno di fiamma: la spiegazione Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati visti nello stesso locale a Catania dopo Temptation Island. Sui social alcuni followers li hanno accusati di aver organizzato tutto e di essere tornati insieme. I due ex protagonisti del programma hanno però prontamente smentito, spiegando che è stata solo una casualità.

A cura di Elisabetta Murina

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati visti insieme dopo Temptation Island. I due ex protagonisti del programma sono stati avvistati nello stesso locale a Catania, insieme a Jenny Guardiano e Tony Renda. Sui social c'è chi parla di ritorno di fiamma tra la coppia, ma i due sono prontamente intervenuti per fare chiarezza: incontrarsi è stato solo un caso.

Lino e Alessia avvistati nello stesso locale in Sicilia

Su Instagram sono comparse alcune foto che ritraggono Lino e Alessia insieme nello stesso locale a Catania. A pubblicare le foto sul suo profilo, riportando alcune segnalazioni degli utenti, è stato Amedeo Venza. Diversi follower credono che i due in realtà abbiano preso in giro il pubblico e stiano cercando di riavvicinarsi, nonostante di recente il ragazzo abbia annunciato di essere tornato single. La ragazza invece si trovava in Sicilia per trascorrere del tempo con un'altra coppia di Temptation Island, quella formata da Jenny e Tony. Incontrare l'ex fidanzato durante la serata è stato solo un caso.

La spiegazione di Lino e il commento di Alessia: nessun ritorno di fiamma

Visiti i numerosi messaggi che li accusavano di essersi messi d'accordo, Lino ha deciso di pubblicare un video su Instagram per fare chiarezza. L'incontro è stato solamente una causalità e ognuno era con il proprio gruppo di amici: "Lei sta con Jenny e Tony, che è venuto a salutarmi. Immagino che Alessia non voleva stare da sola da qualche altra parte. Quindi stava con loro, ma non è che siamo tornati insieme o vi abbiamo presi in giro. Togliete queste ca**ate da mezzo, per favore. Io sto con un mio amico, anzi la mia comitiva, e lei per conto suo”. Anche Alessia Pascarella ha pubblicato una storia su Instagram, spiegando che "stare nello stesso posto non significa stare insieme". La ragazza ha ribadito che non c'è stato nessun ritorno di fiamma e che ognuno sta facendo le vacanze per conto proprio:

Se fossimo tornati insieme l'avrei pubblicato liberamente. Non andavo a Catania per vederlo, che abita a 5 min da casa mia… Lui sta facendo la sua vacanza e io ho fatto la mia… Anche a Napoli potrebbe capitare di incontrarci in una serata o semplicemente a Mergellina… Non stiamo insieme.