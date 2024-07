Grande Fratello 2024/2025, anticipazioni cast e concorrenti: 4 nomi in anteprima su Fanpage.it

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Fanpage.it anticipa i nomi di quattro uomini che entreranno a far parte – salvo colpi di scena – del Grande Fratello 2024/2025, in onda a partire da settembre 2024. Si tratta di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Nomi con i quali si ricalcano scelte che il reality ha già fatto in passato, sfruttando la coda di ascolto di altri grandi successi targati Mediaset: le soap opera straniere (prima spagnole, oggi turche) e lo straordinario seguito che circonda tutto il mondo targato Fascino di Maria De Filippi con i suoi Uomini e Donne e Temptation Island. Una scelta che, per questa edizione, richiama quanto già accaduto con Lino Giuliano. Il protagonista dell'ultima edizione del format condotto da Filippo Bisciglia, come anticipato da Dagospia, sarà infatti tra i protagonisti del cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Iago Garcia: star de Il Segreto e Una Vita

Diventato noto in Italia con le partecipazioni alle soap opera Il Segreto nel ruolo di Don Olmo Mesia e Una vita nel ruolo di Justo Núñez, Iago Garcia è un attore spagnolo. Ha 45 anni e per la televisione italiana ha già partecipato a Ballando con le stelle nel 2016, vincendo l’edizione in coppia con Samanta Togni. Successivamente, Garcia ha recitato nella serie Non dirlo al mio capo nella parte dell’avvocato Diego Venturi. Fino al 2022, l’attore ha vissuto a Roma insieme alla compagna italiana Eleonora Puglia. Quando la loro relazione è terminata, Garcia è tornato a vivere in Spagna.

Con Garcia nella Casa, il reality condotto da Signorini punta a quella fetta di pubblico che da anni dimostra una certa passione nei confronti delle soap straniere sbarcate nel pomeriggio – e in qualche caso perfino nella prima serata – di Canale5. Soap girate all'estero (prima la Spagna, oggi la Turchia) che Mediaset acquista già confezionate per riempire il proprio palinsesto.

Clayton Norcross: la quota Beautiful, soap più longeva

Clayton Norcross è un attore statunitense diventato noto in tutto il mondo, Italia compresa, per avere interpretato il ruolo di Thorne Forrester nella soap opera americana Beautiful. Ha inoltre preso parte alle riprese delle telenovelas argentine La donna del mistero e Milagros. Per la televisione italiana, Norcross ha affiancato Sabina Guzzanti alla conduzione de La posta del cuore nel 1998. Nel 2005 prese inoltre parte al reality show La fattoria. Più recentemente, nel 2022, ha fatto parte del salottino del preserale Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Ha 69 anni e nel 2019 ha divorziato dalla ex moglie Andrea Sulzbacher, sua ultima compagna ufficiale.

Con l'attore di Beautiful, il GF punta su un contenuto più "istituzionale", la Grey's Anatomy – almeno quanto a longevità – delle soap. Si tratta di un nome che richiama fasti storici in grado di resistere in maniera più o meno attuale nel panorama della sempre più variegata proposta del piccolo schermo moderno. E, non meno importante, avere un volto di Beautiful "fa chic", come avrebbe detto l'ex gieffina Cecilia Capriotti.

Javier Martinez: il mondo di Uomini e Donne e Temptation Island

Javier Martinez è un pallavolista argentino noto per avere partecipato a Temptation Island nel 2019 – tentava la fidanzata Ilaria Teolis – e a Uomini e Donne da corteggiatore della tronista Sara Tozzi nello stesso anno. Fu allontanato dal programma perché scoperto dalla redazione del dating show a intrattenere una relazione sentimentale parallela alla partecipazione alla trasmissione. Dal 2022 gioca con la squadra di pallavolo Top Volley Cisterna in Superlega.

Con la partecipazione di Martinez al GF, il reality ripropone uno schema già testato con successo lo scorso anno: "prendere in prestito" un personaggio già passato da uno dei format prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi e portare la sua storia – e ogni suo derivato – nel reality. Nel 2024 l'esperimento ha funzionato grazie al triangolo tra Perla Vatiero (che poi ha vinto l'edizione), Mirko Brunetti e Greta Rossetti, trio uscito dalla precedente edizione di Temptation. Quest'anno, oltre a Martinez, nella Casa del reality sbarcheranno anche Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo, triangolo già confezionato all'Is Morus Relais che dovrebbe andare a occupare lo slot che lo scorso anno era stato coperto con il precedente "trio Mariano".

Luca Calvani, il volto della buona tv anni '90

Luca Calvani è un noto attore italiano. Ha 50 anni. La sua carriera in tv comincia nel 2000 con la partecipazione alla serie tv Distretto di polizia. Dopo essere apparso nel pluripremiato film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e in un episodio di Sex and the City, approda nel cast delle serie tv Carabinieri, Don Matteo, Un posto al sole, Tutti pazzi per amore e in pochi episodi della soap opera Beautiful. Sposato dal 2000 al 2016 con la produttrice Francesca Arena, nel 2022 fa coming out e rende noto il legame con l’imprenditore Alessandro Franchini, suo compagno da circa 6 anni.

Calvani va a inserirsi in quello spazio "buona tv del passato", che lo scorso anno era stato occupato dalle star della soap all'italiana Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: volti della televisione del passato con una personalità ben definita e il potenziale per diventare un polo all'interno della Casa. Anche Calvani è un attore di soap e serie tv, genere televisivo assai caro a Mediaset sia in passato che in tempi più attuali.