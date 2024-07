video suggerito

“Lino e Alessia di Temptation Island al Grande Fratello”, mancherebbe solo la firma Lino Giuliano e Alessia Pascarella sarebbero a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello. I due ex protagonisti di Temptation Island avrebbero catturato l’attenzione della squadra del reality show di Canale5, pronta a portarli nella Casa come accaduto lo scorso anno con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

839 CONDIVISIONI condividi chiudi

Temptation Island potrebbe fornire al Grande Fratello una carta da giocare per il secondo anno consecutivo (lo scorso anno era accaduto con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti). Secondo Giuseppe Candela e Dagospia, la produzione del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sarebbe interessata ad avere nella Casa due volti dell’ultima edizione del format di grande successo condotto da Filippo Bisciglia: Lino Giuliano e Alessia Pascarella.

Trattative in corso per avere Lino e Alessia nella Casa del GF

Secondo Candela, le trattative per avere Lino e Alessia nella Casa del GF sarebbero in corso. I due protagonisti del reality targato Fascino avrebbero catturato l’attenzione della squadra del Grande Fratello che desidererebbe portare entrambi nella Casa per sfruttare il successo ottenuto dall’ex coppia – anche sui social – fino a oggi. Per la partecipazione dei due al reality mancherebbe solo la firma. Lino e Alessia, al momento, non sono una coppia. I due hanno deciso di lasciarsi dopo il falò di confronto seguito al percorso iniziato qualche settimana prima all'Is Morus Relais, in Sardegna. A meno di 24 ore di distanza da quel momento, il campano aveva richiesto un secondo falò di confronto per provare a recuperare il rapporto con la ex ma la parrucchiera è rimasta irremovibile rispetto alla decisione di interrompere il loro legame.

Al GF anche Enzo Paolo Turchi e Karina Cascella

A varcare la porta rossa – oltre a Lino Giuliano e Alessia Pascarella – dovrebbero essere inoltre Enzo Paolo Turchi e Karina Cascella. Il primo è ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. La seconda, invece, è una nota opinionista televisiva lanciata da Uomini e Donne, altro format made in Fascino condotto da Maria De Filippi. In tutti e quattro i casi, per l’ingresso nella Casa mancherebbe solo la firma. Il GF sarà condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista.