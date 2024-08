Cristina Plevani contro Lino Giuliano al GF: “Str** e ignorante”, poi lo sfogo di lui: “Chi ho ammazzato?”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello 18 scalda i motori. Lunedì 16 settembre la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sbarcherà su Canale5. Con l'avvicinarsi della data di partenza, sono trapelati i nomi dei concorrenti che dovrebbero comporre il cast. Tra loro sembra esserci anche Lino Giuliano, ex concorrente di Temptation Island. In queste ore, la vincitrice del primo GF, Cristina Plevani, ha espresso le sue perplessità sulla presenza di Giuliano. Poi, lo sfogo del diretto interessato.

Grande Fratello 18, Cristina Plevani contraria alla presenza di Lino Giuliano

Cristina Plevani ha commentato un editoriale di Vanity Fair che spiegava perché non si dovrebbe dare spazio a Lino Giuliano al Grande Fratello. La cinquantaduenne ha dichiarato che occorrerebbe meritarsi la presenza in tv: "Ho sempre pensato che la tv fosse un luogo privilegiato, un luogo che ti devi meritare. Mi hanno insegnato che quando entri in quella scatola, hai sempre qualcuno che ti guarda e “dovresti” essere un buon esempio. In molti potrebbero dire (leggendomi), eh certo parli tu che hai fatto quel che hai fatto. Si, parlo io perché non ho mancato di rispetto a nessuno e se l’ho fatto ho mancato di rispetto solo a me stessa ma non certo a chi mi stava attorno o al pubblico a casa". E ha continuato:

In questo specifico caso mi spiace che venga data visibilità a una persona che secondo me non se la merita; mi è bastato vederlo a Temptation e non mi è piaciuto. Può essere simpatico, antipatico, bello o brutto…ma il discorso va oltre: io ho visto uno str**zo tronfio e contento di esserlo. Un arrogante ignorante, nel senso che ignorava il male che arrecava a chi gli stava attorno e al genere femminile. Sono stanca di esempi così, che sbagliano e vengono anche premiati in nome del trash e dello squallido. No grazie.

Lo sfogo di Lino Giuliano

Anche il diretto interessato ha commentato l'editoriale di Vanity Fair. Nel commento, raccolto da Novella2000, si legge: "Voi non mi conoscete, come vi permettete di giudicarmi? Perché non siete persone meno precipitose? E vi aprite un attimino mentalmente a conoscere persone nel profondo come sono? Perché siete tutti così cattivi? Cosa vi ho fatto di male? Chi ho ammazzato? Chi?!". Insomma, Lino Giuliano sembra essere stanco delle critiche. Vorrebbe avere la possibilità di dimostrare che è anche altro, rispetto a quanto visto a Temptation Island. In effetti, la sua stessa ex fidanzata Alessia Pascarella, è intervenuta in sua difesa.