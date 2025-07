I figli di Liam e Noel Gallagher insieme sul palco a Manchester: “Questa è la foto del secolo”

Una foto, una didascalia secca e un gruppo di figli cresciuti sotto la stessa eredità musicale. “La foto del secolo, gli altri possono anche spostarsi”: è la frase con cui Gene Gallagher, 24 anni, figlio minore di Liam, ha commentato su Instagram uno scatto realizzato nel backstage del concerto degli Oasis a Manchester, primo dei cinque appuntamenti della band nella loro città natale.

La foto, che è diventata rapidamente virale tra i fan, mostra Gene insieme al fratello Lennon, 26 anni, e ai cugini Anais, 25 anni, Donovan, 18 anni, e Sonny, 15 anni, figli di Noel Gallagher. Tutti loro sono cresciuti in un ambiente musicale influenzato dalla fama e dalla storia degli Oasis, un legame che sembra avere superato le divisioni tra i padri. Con loro c’è anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, squadra del cuore di Noel, che ha seguito la band e i suoi membri per anni.

La foto scattata dietro le quinte del concerto a Manchester

Il concerto si è tenuto a Heaton Park, nella zona nord di Manchester, e rappresenta il ritorno sul palco di Liam e Noel Gallagher insieme dopo sedici anni di lontananza dalle scene come duo. Questo evento ha segnato l’inizio di un tour che proseguirà con tappe a Cardiff, Londra (Wembley), Edimburgo (Murrayfield) e Dublino (Croke Park). L’evento ha attirato fan da ogni parte del mondo, molti dei quali si sono presentati giorni prima per assicurarsi un posto in prima fila e partecipare a una delle reunion più attese nel mondo della musica britannica.

Leggi anche Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza insieme dopo la separazione: lo yacht in Costiera Amalfitana

Assente Molly Moorish, rimasta lontana dal padre per 20 anni

Assente nello scatto Molly Moorish, la primogenita di Liam Gallagher, oggi 27 anni, nata dalla relazione di Liam con la cantante Lisa Moorish mentre era ancora sposato con l’attrice Patsy Kensit. Molly è rimasta lontana dal padre per oltre vent’anni e ha ripreso i rapporti con lui solo nel 2018. Attualmente è in attesa del suo primo figlio, evento che renderà Liam nonno per la prima volta.