Anais Gallagher, la figlia di Noel si gode il ritorno degli Oasis: "È lei la vera manager della reunion" Anais Gallagher, figlia di Noel, presente ai concerti della reunion degli Oasis a Cardiff. La 25enne cura la logistica del padre e documenta il ritorno storico della band dopo 16 anni di separazione.

C'è un volto nuovo tra i protagonisti della reunion più attesa del rock mondiale. Mentre migliaia di fan accorrevano al Principality Stadium di Cardiff per assistere al ritorno degli Oasis dopo sedici anni di silenzio, una figura discreta ma fondamentale si muoveva dietro le quinte: Anais Gallagher, 25 anni, figlia di Noel e vera architetta dell'organizzazione che ha reso possibile questo momento storico. Su Instagram, la nipote di Liam si gode finalmente padre e zio d'amore e d'accordo.

Posizionata in area vip, con un pass staff ben visibile e una maglia Adidas che omaggia l'estetica della band, Anais ha vissuto la serata come una qualsiasi ragazza di 25 anni che assiste al concerto dei suoi idoli. Solo che, in questo caso, uno dei suoi idoli è anche suo padre.

Il ruolo chiave della figlia d'arte

Anais non è solo una spettatrice privilegiata della reunion che ha riacceso l'entusiasmo di una generazione intera. La giovane Gallagher ha assunto un ruolo operativo cruciale nell'organizzazione del tour, occupandosi personalmente della logistica, degli spostamenti e di tutti quegli aspetti tecnici che permettono a suo padre di concentrarsi esclusivamente sulla musica.

Se un tempo era Noel a gestire ogni aspetto della band con il suo carattere meticoloso e spesso conflittuale, oggi è sua figlia a garantire che tutto funzioni alla perfezione, creando quella stabilità che forse è mancata nei rapporti tra i due fratelli.

La presenza costante nel tour mondiale

Le indiscrezioni confermano che Anais accompagnerà il padre in tutte le tappe del tour internazionale, un impegno che testimonia non solo la fiducia che Noel ripone in lei, ma anche la sua volontà di mantenere la gestione degli aspetti organizzativi all'interno della cerchia familiare più stretta. La presenza di Anais simboleggia anche il passaggio del testimone a una nuova generazione della famiglia Gallagher. Cresciuta nell'ambiente musicale ma lontana dai riflettori mediatici, ha sviluppato competenze manageriali che ora si rivelano preziose per gestire un evento di questa portata.

La sua capacità di lavorare nell'ombra, senza cercare visibilità, rappresenta un approccio completamente diverso rispetto a quello che caratterizzava i rapporti interni degli Oasis negli anni Novanta, quando ogni decisione organizzativa diventava oggetto di scontro tra i fratelli.