Gli Oasis, insieme dopo 16 anni, cantano Wonderwall con il pubblico a Cardiff: "Siamo felici di essere tornati" A Cardiff nella serata di venerdì 4 luglio, si è tenuto il primo concerto della reunion degli Oasis. I fratelli Gallagher, saliti sul palco mano nella mano, hanno cantato le canzoni più iconiche del loro repertorio musicale, concludendo con brani come Wonderwall cantati da tutto il pubblico, più di 60mila persone.

A cura di Ilaria Costabile

La reunion dei fratelli Gallagher è stato l'evento più atteso dell'estate, che ha visto il ritorno degli Oasis su un palco dopo 16 anni distanti. Il primo concerto del tour internazionale della band inglese, si è tenuto a Cardiff nella serata di ieri, 4 luglio 2025, dove ad ascoltarli c'erano circa 65mila persone. Un fiume di fan che non aspettavano altro che Liam e Noel tornassero ad esibirsi e sanassero, almeno in parte, quegli screzi che hanno portato al loro allontanamento.

Le canzoni cantate dagli Oasis nel primo concerto a Cardiff

La band, tra le più amate degli Anni Novanta, rappresentante del cosiddetto britpop, etichetta nella quale rientrano anche grandi gruppi musicali come i Blur, non ha deluso le aspettative dei fan, esibendosi con le canzoni più iconiche del loro repertorio. I due fratelli sono saliti sul palco mano nella mano e hanno aperto il concerto cantando Hello, uno dei loro pezzi più noti, un vero e proprio saluto a coloro che aspettavano questo momento da oltre dieci anni. L'evento era talmente atteso che non sono mancati giornalisti a documentarlo e le prime impressioni sono state tutt'altro che negative, anzi, i due fratelli sembra avessero ritrovato quella sintonia che li ha resi iconici negli anni in cui hanno iniziato il loro percorso musicale.

Dopodiché Liam e Noel sono andati avanti cantando Some Might Say e Cigarettes and Alcohol, quest'ultimo è un brano che hanno sempre cantato durante i loro live, e hanno poi continuato con Fade Away e Roll With It. Una sostanziosa parte del concerto è stata dedicata ai pezzi rock, cantati da Liam, ma nella seconda parte c'è stato spazio anche per le ballad, che invece ha cantato Noel, ovvero Talk Tonight, Half the World Away e Little by Little, andando avanti con D’You Know What I Mean?, Stand By Me. Immancabile un duetto sulle note di Live Forever, che i fratelli Gallagher hanno dedicato al calciatore del Liverpool Diogo Jota, morto in un tragico incidente a soli 28 anni.

Il pubblico canta Wonderwall con Liam Gallagher

Il momento più atteso è stato, senza dubbio, quello in cui i due hanno cantato quei brani che sono diventati cult nella musica internazionale, ovvero The Masterplan, Don’t Look Back in Anger, ma soprattutto Wonderwall cantata da Liam e intonata da tutto lo stadio, come documentano alcuni video diventati virali sui social. È evidente il coinvolgimento non solo di coloro che erano lì ad attendere quel momento da almeno 16 anni, ma anche dei fratelli Gallagher, visibilmente emozionati ed entusiasti nel tornare a suonare e cantare con i loro fan. Il concerto si è poi chiuso con un altro pezzo iconico: Champagne Supernova.