La prima notte degli Oasis a Manchester: la folla canta Live Forever ed è da brividi

C'è qualcosa di mistico nell'aria di Manchester oggi. Non è solo un concerto, è un ritorno a casa che ha il sapore di una benedizione laica, di un perdono che due fratelli si concedono davanti al mondo intero. La mattina del 11 luglio 2025 è scritta con l'inchiostro della storia del rock. Per la prima volta dal 2009, Liam e Noel Gallagher salgono insieme un palco nella loro Manchester, quella città che li ha cresciuti nei sobborghi di Burnage e li ha visti trasformarsi da ragazzini della working class a icone planetarie.

La folla canta Live Forever a Heaton Park

Nel tardo pomeriggio, mentre il sole di luglio scaldava i prati di Heaton Park, è accaduto qualcosa che nessun video o racconto potrà mai rendere completamente. Centinaia di migliaia di persone, unite da un filo invisibile fatto di ricordi e nostalgia, hanno iniziato a cantare spontaneamente. Come fosse un richiamo a uscire fuori per i fratelli: il coro cantava Live Forever, come si può vedere nel video caricato da una delle pagine fan del gruppo.

Nel video che sta circolando sui social c'è tutta l'intensità emotiva di un momento che segna uno spartiacque. Non sono più solo spettatori in attesa: sono diventati parte integrante dello spettacolo, protagonisti di una storia che si sta scrivendo in tempo reale. D'altronde, in tantissimi vorrebbero essere al loro posto in questo momento (chi scrive è tra questi!).

C'è gente che arriva dall'Australia, dalla Corea del Sud, dal Messico (nonostante il tour arriverà anche da quelle parti). Ci sono tantissimi italiani. Ovviamente, ci sono gli inglesi e, soprattutto, i mancuniani. Gente che può vivere l'orgoglio di sentire i propri concittadini a casa loro, nel parco che simboleggia una città. Quando le luci si spegneranno e l'ultima canzone sarà finita, a Manchester non ci saranno solo i ricordi di una notte perfetta. Resterà la certezza che per una cosa come questa, ne è valsa la pena di aspettare sedici anni. You and I gonna live forever.