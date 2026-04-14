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Scontro tra 3 auto prima di Pasqua in Molise: morto dopo 10 giorni il 28enne Gino Notte, il terzo giovane coinvolto

È morto dopo 10 giorni anche il 28enne Gino Notte, uno dei giovani rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sulla Sr 627, in Molise, lo scorso 4 aprile. Notte è la terza vittima dopo gli amici Roberto Stan e Danilo Angelone.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Gino Notte, 28 anni
Gino Notte, 28 anni

È morto anche Gino Notte, il terzo giovane rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla Sr 627, in Molise, lo scorso 4 aprile. Notte, originario di Isernia, era ricoverato al Neuromed di Pozzilli. L'auto su cui viaggiava con altri due amici è rimasta coinvolta nello scontro con altre due vetture sul tratto della ex statale che collega Isernia a Fornelli. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri.

Roberto Stan, 27enne, è morto durante il trasporto in ospedale subito dopo il sinistro stradale, mentre Danilo Angelone e Gino Notte sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli di Campobasso e al Neuromed di Pozzilli, dove sono poi morti a pochi giorni di distanza.

Su entrambi è stato disposto l'esame autoptico, eseguito prima del nulla osta ai funerali. I fatti si sono verificati nella vigilia di Pasqua. La comunità di Isernia è segnata dal dolore per l'addio ai tre giovanissimi, morti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. La gravità della situazione non ha purtroppo lasciato scampo al gruppo di amici. Nell'incidente erano rimaste ferite anche altre persone a bordo degli altri due veicoli coinvolti nello scontro, ma nessuna di loro era in pericolo di vita. 

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Notte aveva frequentato per tre anni la scuola ITIS Leonida Marinelli di Agnone e qui aveva conseguito il diploma. Nell'istituto, tutti lo ricordano come un ragazzo educato, socievole e sempre disponibile con insegnanti e compagni di classe. Sui social, l'Itis ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto. Gino, ricordano i docenti e gli amici che in quegli anni hanno frequentato la scuola con lui, aveva un modo semplice e caloroso di stare accanto agli altri. L'istituto scolastico ha voluto porgere le sue sentite condoglianze ai familiari e agli amici, colpiti da un immenso dolore.

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