Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono gravi

I più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata. A chiamare i soccorsi è stata la madre del ragazzo poco prima delle ore 4:00 della notte tra lunedì di Pasquetta e oggi, martedì 7 aprile.

Un triplice tentato omicidio si è consumato nella notte scorsa all’interno di un’abitazione a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, dove un giovane 21enne ha accoltellato genitori e fratellino più piccolo, un bimbo di circa 10 anni, ferendoli gravemente. L’allarme è scattato poco prima delle ore 4:00 della notte tra lunedì di Pasquetta e oggi, martedì 7 aprile. A chiamare i soccorsi è stata la madre del ragazzo, l’unica ferita in maniera meno grave e che ha avuto la forza di prendere il telefono per una chiamata di emergenza.

Sul luogo dell’accaduto, un’abitazione di via 12 Settembre, in poco tempo sono accorse le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per le prime cure. I tre feriti sono stati immediatamente soccorsi, stabilizzati e trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona dove sono stati ricoverati con varie ferite da arma da taglio. I più gravi sono padre e figlio minore che si trovano in prognosi riservata, in particolare il genitore anche se fortunatamente per tutti loro i medici hanno escluso il pericolo di vita dopo gli accertamenti clinici del caso.

Fermato invece il 21enne che ha sferrato i colpi. L’aggressione si è consumata sicuramente in ambito familiare ma al momento non è ancora chiaro il movente del gesto né la dinamica esatta di quanto accaduto nell’abitazione della famiglia di origine bengalesi. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, il ragazzo nelle prime affermazioni davanti ai carabinieri accorsi sul posto avrebbe riferito che si trattava di un gesto che “voleva fare da tempo” e dunque lasciando ipotizzare che abbia premeditato il terribile gesto messo in atto durate la notte.