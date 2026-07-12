Turista tedesca di 18 anni denuncia: “Stuprata in spiaggia di notte a Rimini”. Indagato 20enne

Una ragazza tedesca di 18 anni, in vacanza a Rimini con due amiche, ha denunciato alla polizia di Stato di essere stata violentata in spiaggia nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Indagato a piede libero un 20enne del posto, che nega le accuse.

Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia di Rimini. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra il 5 e il 6 luglio, da parte di un giovane residente in città e conosciuto in vacanza. La Procura ha aperto un fascicolo. Il ragazzo, 20enne e incensurato, è indagato a piede libero per violenza sessuale e respinge le accuse.

Secondo la ricostruzione riportata da Corriere di Romagna e Resto del Carlino, la 18enne si trovava quella sera con due amiche e il giovane con altri ragazzi. I due gruppi di amici si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in una discoteca cittadina, dove tra i due c'erano stati baci ed effusioni notati dai presenti. Usciti dal locale, si sarebbero appartati nei pressi del lungomare Spadazzi, sulla spiaggia di uno stabilimento balneare: qui, secondo la versione della ragazza si sarebbe consumata la violenza.

La giovane, tornata sconvolta dalle amiche, ha denunciato subito l'accaduto alla polizia, ma non ha chiesto cure mediche. L'indagato, invece, sostiene invece che il rapporto sia stato pienamente consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli agenti. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne, che vive all'estero, prima di un eventuale dibattimento. Sono già stati sentiti gli amici di entrambi e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte nell'area.

Sempre a Rimini, per altro, nelle scorse ore era emersa anche la denuncia di un'altra violenza, che sarebbe avvenuta durante la Notte Rosa a giugno. Una 23enne riminese, di origini marocchine, sarebbe stata stuprata in spiaggia sotto la minaccia di un coltello da un ragazzo che conosceva di vista e che aveva incontrato casualmente, tornando a casa.