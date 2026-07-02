Ohio, polizia entra in casa per perquisizione e scopre 16 bimbi chiusi in stanza da anni: “Non sanno parlare”

“Non sapevamo ci fossero 16 bambini” ha spiegato la polizia rivelando che erano tra sporcizia ed escrementi e che alcuni minori non sapevano nemmeno parlare. In manette sono finiti sia i due genitori sia i due nonni.

Sedici bambini, di età compresa tra alcuni mesi e 18 anni, erano tenuti rinchiusi in una casa fatiscente in una zona rurale dell'Ohio dove erano stati confinati in una piccola stanza di 9 metri quadri da almeno 4 anni da genitori e nonni. La terribile scoperta è avvenuta per caso quando gli agenti dello sceriffo hanno fatto irruzione martedì mattina per eseguire un mandato di perquisizione nell'ambito di un'indagine non correlata.

In manette sono finiti sia i due genitori sia i due nonni che sono stati accusati ciascuno di 17 capi d'imputazione per aver messo in pericolo dei minori e per maltrattamenti con conseguenti gravi danni fisici. I minori infatti erano ammassati all'interno di un immobile in rovina tra sporcizia e feci in condizioni descritte come "pura malvagità", dal procuratore generale dell'Ohio, Andy Wilson.

Sette di loro avevano bisogno di cure mediche immediate e sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali della zona, tra cui due di loro in elicottero. Il Procuratore ha spiegato che un bambino versa in condizioni critiche, mentre altri sono stati ricoverati ma si riprenderanno.

"Prima della perquisizione non sapevamo che in quella casa ci sarebbero stati 16 bambini", ha detto Wilson, che ha descritto ciò che ha visto nella casa nel piccolo villaggio di Hamden come orribile. I piccoli sono tutti della stessa famiglia e per gli inquirenti sarebbero stati relegati in un'unica stanza per gran parte degli ultimi quattro anni. Molti non sanno leggere né scrivere e alcuni non erano in grado nemmeno di parlare.

"Una scena davvero terribile. La maggior parte del nostro bestiame è tenuta in condizioni migliori rispetto a quei bambini", ha dichiarato lo sceriffo della contea di Vinton, Ryan Cain, rivelando che nessuno di loro aveva mai frequentato le scuole e che erano tutti ammassati in una stanza di 9 metri quadrati. "Sembravano quasi animali selvatici. Era terribile” ha confermato il Procuratore spiegando che sono stati tutti affidati temporaneamente ai servizi sociali.

Secondo gli inquirenti, gli adulti si sono spostati in diverse località del sud dell'Ohio negli ultimi vent'anni evitando di fare comparire i piccoli in registri medici e governativi. "Queste persone erano piuttosto brave a nascondere questi bambini", ha detto Wilson. Alcuni vicini hanno detto che da quando si erano trasferiti nessuno ha mai visto un bambino nei pressi della casa.