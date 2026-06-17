Attacco droni all’evento per il compleanno di Trump: 19enne arrestato dopo la segnalazione della madre

Tycen Proper, 19 anni, è stato arrestato la scorsa settimana in Ohio: stava pianificando un attentato con tanto di droni dotati di esplosivo all’evento di MMA “UFC Freedom 250”, organizzato domenica scorsa alla Casa Bianca alla presenza di Donald Trump – di cui ricorreva l’ottantesimo compleanno – e di numerose alte cariche dello Stato.

Una telefonata alla polizia da parte della madre di un ragazzo ha permesso di sventare quello che le autorità federali descrivono come un imminente piano d'attacco contro la Casa Bianca. Il bersaglio designato era l’evento di MMA "UFC Freedom 250", organizzato domenica scorsa sul prato presidenziale alla presenza di Donald Trump – di cui ricorreva l'ottantesimo compleanno – e di numerose alte cariche dello Stato.

L’inchiesta della Procura federale e dell’FBI, che ha portato all'arresto di cinque persone in quattro diversi Stati americani con l'accusa di cospirazione e tentato omicidio, è scattata la sera del 10 giugno nella contea di Knox, in Ohio. A dare l'allarme è stata la madre del diciannovenne Tycen Proper, insospettita dal radicale e repentino cambio di comportamento del figlio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna ha riferito agli agenti che il ragazzo trascorreva intere giornate a studiare mappe dell'area di Washington, dedicandosi a un insolito e intenso allenamento fisico. Davanti alle prime domande dei familiari, il giovane si era limitato a rispondere in modo evasivo, accennando a future "missioni di ricognizione e imboscate". La madre ha subito intuito la gravità della situazione e ha deciso di allertare le forze dell'ordine, fornendo spontaneamente il numero di cellulare del figlio, elemento che si è rivelato cruciale per l'intera operazione federale.

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L'ispezione dello smartphone da parte degli inquirenti ha aperto uno squarcio su una rete eversiva d'ispirazione ultra-religiosa e anti-governativa denominata "Vanguard of the Old", inizialmente nata sulla piattaforma TikTok e poi spostatasi su canali crittografati di Signal. Nelle chat esaminate, in cui Proper figurava come uno dei leader logistici, venivano definiti i dettagli operativi dell'azione: l'impiego di droni modificati con cariche esplosive da far detonare sopra l'arena della UFC per scatenare il panico, seguito dal posizionamento di tiratori scelti lungo le vie di fuga per colpire gli spettatori e gli alti funzionari in evacuazione.

A quanto pare, a spingere il gruppo all'azione, programmata per il giorno del compleanno di Donald Trump, era la volontà di innescare una rivoluzione nazionale, alimentata da teorie complottiste sulla gestione dei file legati al caso Epstein. Il diciannovenne, che aveva appena investito tremila dollari ricevuti come regalo di diploma per acquistare armi, un fucile a pompa e munizioni, è stato arrestato