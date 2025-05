video suggerito

Liam Gallagher presto nonno la prima volta, la figlia Molly è incinta del calciatore del Liverpool Philips Liam Gallagher diventerà nonno. La figlia del cantante degli Oasis, Molly Moorish, è incinta per la prima volta. L’annuncio con un post pubblicato su Instagram. Il futuro padre è Nathaniel Philips, calciatore del Liverpool. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liam Gallagher diventerà nonno. La figlia del cantante degli Oasis, Molly Moorish, è incinta per la prima volta. L'annuncio con un post pubblicato su Instagram. Il futuro padre è Nathaniel Philips, calciatore del Liverpool. I prossimi mesi si prospettano ricchi di novità per l'artista, che nel frattempo si sta preparando per la reunion del gruppo il prossimo luglio.

Liam Gallagher nonno, la figlia annuncia la prima gravidanza

È stata Molly Gallagher, 27 anni, a dare l'annuncio della prima gravidanza con un post pubblicato su Instagram. La futura mamma ha 27 anni ed è nata dalla relazione tra il cantante e la cantante Lisa Moorish. "Tempo di fioritura", ha scritto ad accompagnare gli scatti che la ritraggono con il fidanzato, calciatore del Liverpool. Centinaia i commenti arrivati in poco tempo, tra cui quello della futura nonna che ha scritto appunto: "Non vedo l'ora di diventare nonna".

La famiglia di Liam Gallagher

È un periodo particolarmente ricco di impegni per Gallagher, sia dal punto di vista privato che lavorativo. Il cantante sta lavorando ala reunion degli Oasis, che torneranno a esibirsi insieme dopo diversi anni. Il tour europeo partirà a inizio luglio da Cardiff. Per quanto riguarda la vita privata, sta per diventare nonno per la prima volta. Oltre a Molly, avuta con la cantante Lisa Moorish, è padre di altre tre figli: Lennon che ha 25 anni, Gene di 23 e Gemma Gallagher di 12, nati da relazioni diverse.