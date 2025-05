video suggerito

Donald Trump di nuovo nonno, la figlia Tiffany e il marito Michael Boulos sono diventati genitori Donald Trump diventerà nuovamente nonno. La sua quarta figlia, Tiffany, nata dalle seconde nozze con l’attrice Marla Maples, è diventata mamma per la prima volta. Il piccolo Alexander è frutto dell’amore con il marito Michael Boulos. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

165 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è diventato nuovamente nonno. Sua figlia Tiffany, nata dalle seconde nozze del tycoon con Marla Maples, è diventata mamma del piccolo Alexander, come annuncia lei stessa sul suo profilo Instagram pubblicando uno scatto che ritrae il piedino del bimbo appena nato.

L'annuncio della gravidanza e la nascita di Alexander Trump Boulos

"Benvenuto al mondo, il nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos" scrive la neo mamma sui social e aggiunge: "Ti amiamo oltre ogni parola, grazie per essere entrato nelle nostre vite", una dedica fatta a nome anche del giovane papà, il 27enne, Michael Boulos, con il quale la 31enne è convolata a nozze nel 2022. Sotto al post nessun commento, probabilmente perché sono stati bloccati dalla quarta figlia del Presidente americano che, magari, desiderava viversi un momento tanto delicato e importante come la nascita del primo figlio, senza l'inevitabile assedio dei social. Da quando aveva annunciato la gravidanza, lo scorso ottobre, vari sono stati i momenti condivisi sul suo profilo, ma senza eccedere, scegliendo cosa raccontare, come la festa organizzata dalla sorella maggiore Ivanka, per festeggiare l'arrivo del piccolo Alexander ad un mese dalla nascita. Fu Trump ad annunciare che sarebbe diventato nuovamente nonno e in quell'occasione spese anche belle parole per il genero: "È il marito di Tiffany, Michael, un ragazzo davvero eccezionale. E lei è una ragazza eccezionale. E sta per avere un bambino. È una bella cosa".

L'amore tra Tiffany Trump e Michael Boulos

L'amore tra i due neogenitori è nato qualche anno fa, quando nel 2018 si sono incontrati per la prima volta nel club di Lindsay Lohan nell'isola greca di Mykons. Michael Boulos è il figlio di una ricca famiglia libanese che possiede delle attività commerciali in Nigeria. Dopo circa tre anni di frequentazione, il fidanzamento ufficiale c'è stato nel 2021, seguito poi dal matrimonio a Palm Beach nel 2022 in Florida, a Mar-a-Lago, il club di famiglia.