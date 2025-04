La rivelazione di Ermal Meta: “Fortuna non è la mia prima figlia, sono diventato papà già tre anni fa”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista a Vanity Fair, Ermal Meta rivela che la piccola Fortuna Marie, nata a giugno 2024, non è la sua prima figlia. Lui e la sua compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori già tre anni fa, quando hanno conosciuto le altre due figlie in un orfanotrofio in Albania. Non essendo sposati, non potevano adottarle, ma a giugno compiranno 18 anni e verranno in Italia a vivere con loro.

La rivelazione di Ermal Meta

La piccola Fortuna Marie è nata a giugno del 2024: "L’ho vista così piccola, così indifesa", le parole del cantante. Parlando dei dubbi che nutriva su sé stesso prima di diventare papà, ha rivelato di essere già diventato genitore: "La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma sono già le nostre figlie da tre anni".

L'incontro con le due figlie albanesi e il desiderio di adottarle

Il cantante ha incontrato le due ragazzine lavorando in una casa famiglia in Albania, che ospita bambine e ragazze con storie terribili alle spalle: "Ci vediamo sempre, da allora, o noi andiamo a trovarle o loro vengono qua". Ha capito di essere diventato loro padre nel momento in cui sono andate via: "Un’estate, mi sono reso conto che non avrei potuto più fare a meno di loro". A giocare un ruolo fondamentale fu la suora che ha cresciuto le ragazze:

Mi chiama e mi dice che si trovano in città per fare un mercato di beneficenza. Cerco quindi di vederle, le vado a prendere e andiamo a pranzo fuori […] Ero in macchina con loro, a un certo punto mi giro e dico: “Ragazze, ma voi che cosa dovete fare quest’estate?”. “Ah, no, niente”. “Se volete venire in vacanza con me e Chiara”.

Quando hanno scoperto che Chiara fosse incinta, sono state felicissime: "È stato un momento incredibile. Si sono guardate… Io le ho subito rassicurate: “Non cambia niente, avrete una sorella in più”". Manca ormai poco al loro rientro in Italia e lui e la sua compagna non vedono l'ora: "Abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta".