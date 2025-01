video suggerito

Ermal Meta neo papà: “Oggi sono rinato. Chiara ha avuto una gravidanza difficile, ha salvato nostra figlia” Ospite di Verissimo, nella puntata del 19 gennaio, Ermal Meta ha raccontato come precede la vita da neo papà. Lo scorso giugno, insieme alla compagna Chiara Sturdà, ha accolto in famiglia la piccola Fortuna Marie. “Come se fossi rinato, è meraviglioso. Chiara ha salvato nostra figlia, è stato un parto difficile”, ha raccontato il cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ermal Meta è stato ospite di Verissimo nella puntata di domenica 19 gennaio. Lo scorso giugno, il cantante è diventato padre per la prima volta della piccola Fortuna Marie, avuta con la compagna Chiara Sturdà. Nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato la sua nuova vita da papà, che lo ha reso felice e fatto nascere una seconda volta .

La vita da papà di Ermal Meta

"Si dorme molto poco, ma c'è una grande felicità. Tutto è così meraviglioso e nuovo", ha spiegato Ermal Meta a proposito della paternità. Il cantante si sente cambiato e rinato grazie all'arrivo della piccola Fortuna Marie:

Penso di essere cambiato nel momento in cui l'ho vista. Avrò chiesto almeno 12 volte ‘ma è lei?', si tratta di un'emozione troppo grande da contenere. Quando lo vivi è una cosa devastante, ti toglie dal centro della tua vita. Ho curato tutte le mie fragilità, è come se fossi rinato. Mi sono scoperto più pazienze e forte di quello che pensavo. Da quando è nata, non mi pesa più svegliarmi alle 7, è come se avessi una molla sotto il letto.

"Chiara ha avuto una gravidanza difficile, ha salvato nostra figlia"

Ermal Meta ha raccontato che la compagna Chiara Sturdà ha affrontato una gravidanza e un parto piuttosto complicati e per questo motivo non ha potuto prendere subito in braccio la bambina quando è nata: "Non ho potuto, è dovuta passare qualche ora. È stato un parto difficile. La prima cosa che ho fatto è suonarle una canzone mentre stava piangendo, ha smesso subito".

Il cantante ha poi spiegato che la compagna "è stata un'eroina" perché ha salvato la bambina durante la gravidanza da un problema improvviso e piuttosto grave che si è presentato: "Ha avuto una gravidanza difficile, ha salvato nostra figlia. Vigilava costantemente, non dormiva mai, era sempre sveglia. Ha avuto ragione, si è accorta che stava accadendo un problema grave, se avesse dormito non se ne sarebbe accorta".