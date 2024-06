video suggerito

Ermal Meta papà, è nata Fortuna Marie prima figlia con Chiara Sturdà: "Il mio cuore non è mai stato così grande" Ermal Meta e Chiara Sturdà genitori. L'artista ha annunciato su Instagram la lieta notizia della nascita della sua primogenita.

A cura di Daniela Seclì

Ermal Meta ha annunciato di essere diventato padre. È nata Fortuna Marie, la sua primogenita. La mamma della piccola è Chiara Sturdà, compagna dell'artista. Su Instagram, la tenerissima foto delle mani dei genitori che si intrecciano a quella della bambina appena nata. E una dedica per lei, da cui traspare tutta la felicità nell'avere accolto questa nuova vita.

Ermal Meta e Chiara Sturdà genitori, è nata Fortuna Marie

Nei mesi scorsi, Ermal Meta aveva annunciato che sarebbe diventato padre. Oggi, mercoledì 19 giugno, la lieta notizia della nascita della sua primogenita. L'artista ha pubblicato una foto su Instagram in cui la manina di Fortuna Marie è posata sulla sua. Lo scatto è accompagnato da una dedica da cui si evince la felicità dell'artista per il lieto evento: "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair il mese scorso, Ermal Meta aveva dichiarato:

Le uniche paure che posso provare sono legate al mondo in cui viviamo. Perché è un mondo instabile, un mondo pericoloso, accadono cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Ci sono due guerre in corso, una che lambisce in maniera preoccupante l'Europa, l’altra piena di orrore. E come dicevo non ce lo aspettavamo l’arrivo di un bambino. Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo “se avessi un figlio, in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto”. Poi è successo e scoprire l’arrivo di un bambino è stato bellissimo.

L'amore tra l'artista e Chiara Sturdà

Fortuna Marie è la prima figlia dell'artista e di Chiara Sturdà. Ermal Meta e la sua compagna hanno deciso di vivere il loro amore in totale riservatezza. Una scelta fatta nel rispetto della volontà della madre di sua figlia, che non ama apparire: "Penso che sia molto rispettoso nei confronti dell’altra persona. Chiara non ama apparire e io ho sempre rispettato questa sua scelta. Ho il grande privilegio di poter fare musica, ma la vita privata è un’altra cosa".