Ermal Meta diventerà papà, l'annuncio sui social: "Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate" Ermal Meta e Chiara Sturdà diventeranno genitori. Con un post su Instagram, il cantante ha annunciato che presto accoglieranno in famiglia la prima figlia. Sarà una femminuccia e si chiamerà Fortuna: "Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te".

A cura di Elisabetta Murina

Ermal Meta diventerà papà. Il cantante, conduttore del concerto del Primo Maggio, ha annunciato sui social che presto accoglierà la sua prima figlia con la compagna Chiara Sturdà. La piccola sarà una femminuccia e si chiamerà Fortuna, forse un riferimento al suo nuovo album dal titolo ‘Buona Fortuna'.

L'annuncio sui social: "Ti aspettiamo piccola Fortuna"

Ermal Meta ha annunciato sui social che presto diventerà papà. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto di un maglioncino di colore bianco, il primo che sua figlia indosserà. "Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te", ha poi scritto ad accompagnare la foto. Il cantautore ha svelato anche il sesso e il nome che lui e la compagna Chiara Sturdà hanno scelto per il bebè in arrivo: sarà una femminuccia e si chiamerà Fortuna. "Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate. La tua mamma e il tuo papà", si legge sempre nel post. È probabile quindi che la piccola nascerà durante i mesi estivi, anche se al momento non si conosce la data del parto.

L'amore tra Chiara Sturdà e Ermal Meta

Il cantante è da sempre piuttosto riservato riguardo la sua vita sentimentale, tanto che sui social sono pochi gli scatti che lo ritraggono insieme alla compagna, presto madre di sua figlia. Chiara Sturdà è nata nel 1990, vive a Milano ed è laureata in economia e gestione aziendale. Nel 2018 ha fatto la commentatrice sportiva a Bergamo Tv e ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Ermal Meta si è legato a Chiara Sturdà dopo la fine della relazione con Silvia Notargiacomo, annunciata nel 2018. La presentazione ufficiale sui social era arrivata nel 2020, quando il cantante aveva pubblicato alcune foto di una loro vacanza in Grecia.