video suggerito

Marica Pellegrinelli mamma per la terza volta: la reazione dell’ex marito Eros e di Aurora Ramazzotti Marica Pellegrinelli lo scorso venerdì ha annunciato la nascita della sua terza figlia, la prima con William Djoko. Tra le reazioni al post sono arrivate anche quelle dell’ex marito, Eros Ramazzotti, e Aurora e Dalila Gelsomino, la figlia e l’attuale compagna del cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 29 marzo Marica Pellegrinelli ha partorito Ariela Wilhelmina, la prima figlia con il compagno William Djoko, ma l'annuncio è arrivato solo due giorni fa. La modella, dopo i primi due figli nati dalla storia con Eros Ramazzotti, ha coronato il suo sogno di diventare mamma per la terza volta dopo aver sconfitto un tumore all'ovaio destro. Al post pubblicato su Instagram con le prime foto della famiglia con la nuova arrivata in casa, sono arrivate le reazioni dell'ex marito e della figlia del cantante, Aurora Ramazzotti.

Le reazioni alla nascita di Ariela Wilhelmina

Il post di Marica Pellegrinelli su Instagram ha fatto il pieno di like, e tra questi sono arrivati anche quelli dell'ex marito Eros Ramazzotti, dell'ex ‘figlioccia' Aurora, e di Dalila Gelsomino, la nuova compagna del cantante. Un gesto che dimostra la volontà di tutti di vivere serenamente in una famiglia allargata. Non sono mancati i commenti di auguri da parte di amici e colleghi Vip tra cui Francesca Barra che ha scritto "Congratulazioni, che bella notizia", poi Juliana Moreira, Beatrice Marchetti, Laura Pausini, Laura Chiatti, Alba Parietti, Cristina Parodi, e tanti altri.

Le parole di Marica Pellegrinelli dopo aver partorito

Due giorni fa Marica Pellegrinelli ha annunciato la nascita della terza figlia, nonostante il parto risalga al 29 aprile. Ha deciso di godersi i primi giorni insieme al compagno e al resto della famiglia, lontani dal gossip: "Ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile", le parole prima di elogiare le qualità del compagno William, sempre presente e che ringrazia. Poi ha concluso: "Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme".