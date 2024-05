video suggerito

Le prime foto di Marica Pellegrinelli con Ariela Wilhelmina, la figlia nata dal legame con William Djoko Il settimanale Chi ha sorpreso Marica Pellegrinelli insieme alla piccola Ariela Wilhelmina e al compagno William Djoko. La modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, è recentemente diventata mamma per la terza volta e appare raggiante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marica Pellegrinelli è raggiante nelle foto pubblicate dal settimanale Chi che la mostrano in compagnia della piccola Ariela Wilhelmina, la figlia nata dal legame con William Djoko. I fotografi della rivista sono riusciti a sorprendere la ex moglie di Eros Ramazzotti mentre passeggia radiosa insieme alla piccola nata il 29 aprile scorso. La notizia della nascita è stata ufficializzata da Marica e William, solo l’11 maggio con un post pubblicato sui social. Una scelta precisa della modella che ha voluto tenere solo per sé e per i suoi cari i primi giorni della piccola Ariela.

Perché la figlia di Marica Pellegrinelli si chiama Ariela Wilhelmina

Il nome scelto da Marica e William per la loro prima figlia è singolare ma carico di significati. “Ariela” è di origine ebraica e significa “leonessa di Dio”. Wilhelmina, invece, è stato scelto per fare un omaggio alla madre del dj di fama internazionale, scomparsa nell’ottobre del 2023. Ariela è stata accolta con tenerezza e benevolenza anche da Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i figli che Marica ha avuto dall’ex marito Eros.

L’arrivo di Ariela Wilhelmina dopo la lotta vinta contro il tumore

Marica, si legge sulla rivista, avrebbe desiderato diventare mamma per la terza volta con largo anticipo rispetto a quanto è accaduto ma un problema di salute affrontato lo scorso anno l’ha costretta a rimandare ogni decisione. “Un anno fa mi operavo”, ha raccontato la donna in una recente intervista, “Ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità. Questo grazie a me stessa ma soprattutto alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta: la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita”.