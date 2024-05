Marica Pellegrinelli mamma tris, la fidanzata di Eros Ramazzotti le fa un regalo per la figlia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 29 aprile, Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta, la prima con il compagno William Djoko. L'annuncio sui social è arrivato circa 10 giorni dopo il parto, accompagnato da alcuni scatti che ritraggono la piccola Ariela Wilhelmina. Tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati, tra cui quello di Eros Ramazzotti, ex compagno della modella e padre dei suoi figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Non solo: l'attuale compagna del cantante, Dalila Gelsomino, le ha fatto un tenero regalo.

Il regalo di Dalila Gelsomina, fidanzata di Eros Ramazzotti, a Marica Pellegrinelli

Dopo aver annunciato la nascita della sua terza figlia, la modella è stata sommersa dall'affetto di amici e persone care. Tra queste anche Dalila Gelsomino, attuale compagna di Eros Ramazzotti, ex di Marica Pellegrinelli. La donna ha regalato alla neo mamma tris una composizione floreale che rappresenta la lettera ‘A', l'iniziale della piccola Ariela Wilhelmina. Un simbolo di affetto, ma anche di una grande famiglia allargata, che non serba alcun rancore per il passato.

Le prime parole di Marica Pellegrinelli e la reazione di Eros Ramazzotti

"Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme", ha scritto su Instagram Pellegrinelli nel dare la notizia della nascita della piccola, con qualche giorno di ‘ritardo' rispetto alla data del parto. La modella è già mamma di Raffaela e Gabrio, avuti dalla sua precedente relazione con Ramazzotti. E proprio il cantante ha messo like al post nel quale dava la bella notizia, mostrando il suo affetto nonostante la fine di un amore avvenuta ormai diversi anni fa.