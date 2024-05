Marica Pellegrinelli annuncia la nascita della figlia con William Djoko: “La nostra casa è in festa”

video suggerito

Marica Pellegrinelli con un post su Instagram ha annunciato che lo scorso 29 aprile è nata la figlia, Ariela Wilhelmina, frutto dell'amore con il compagno William Djoko, dj olandese. Dopo i due figli nati dalla storia con Eros Ramazzotti, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, la modella ha partorito la terza figlia: "Siamo pronti a questa vita insieme".

L'annuncio di Marica Pellegrinelli

"Eccoti qui! Finalmente con noi". Così comincia il lungo messaggio social di Marica Pellegrinelli. Nelle ultime ore ha annunciato ai followers che lo scorso 29 aprile è nata la terza figlia, la prima con il compagno William Djoko. Il suo nome è Ariela Wilhelmina: "Ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile". Il post arricchito dalle prime foto scattate con la bimba, continua così: "(Dice la mamma), Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia. Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme. La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni. Grazie".

La storia d'amore con William Djoko

Marica Pellegrinelli ha iniziato a frequentare William Djoko nel dicembre 2021, quando sono spuntate fuori le prime foto insieme scattate dai paparazzi. Solo quattro mesi più tardi decisero di uscire allo scoperto condividendo la prima foto di coppia sui social. I due a distanza di tre anni hanno deciso di allargare la famiglia con la loro prima figlia insieme. Una gioia indescrivibile per la neo mamma tris che lo scorso luglio ha rivelato di aver sconfitto un tumore all'ovaio destro.