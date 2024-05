video suggerito

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori: “I primi giorni sono stati tortuosi” È nato il figlio di Roberta Morise ed Enrico Bartolini. La coppia ha annunciato l’arrivo del figlio Gianmaria sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberta Morise è diventata mamma. L'annuncio della nascita di Gianmaria è avvenuta tramite un post pubblicato dal suo compagno, lo chef Enrico Bartolini.

Il messaggio sui social per l'arrivo di Gianmaria

"Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto". È questo il messaggio che Enrico Bartolini ha scritto per annunciare la nascita del suo primo figlio. A queste parole si è poi aggiunto un ringraziamento all'equipe medica "per intuizione, talento e competenza". Nel post – in cui è presente il piedino del nascituro e un video in cui sembra ruggire come il Leone MGM che appare prima dei titoli di alcune grandi produzioni cinematografiche – è comparso anche sul profilo di Roberta Morise.

Il matrimonio di Roberta Morise e Enrico Bartolini sarà celebrato il 31 agosto

La gioia per l'arrivo di Gianmaria si aggiunge all'attesa di un altro evento importante. Roberta Morise e Enrico Bartolini diventeranno presto marito e moglie. Il fatidico "sì" verrà pronunciato il 31 agosto. La presentatrice, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, raccontava: "Il matrimonio sarà al tramonto, all'aperto, in Toscana all'Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione! ". La loro storia è iniziata per caso. Morise si trovava in vacanza a Dubai e insieme ad alcune amiche era andata nel ristorante di Enrico Bartolini ma lo chef non c'era. Quando ha pubblicato le foto su Instagram, Bartolini l'ha contattata per ringraziarla della scelta di recarsi nel suo ristorante. Dopo un invito a cena rifiutato e uno accettato, i due hanno iniziato a frequentarsi seriamente, fino all'inizio ufficiale della loro storia ad agosto dell'anno scorso e alla scoperta di aspettare un bambino.