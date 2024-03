Marica Pellegrinelli ed Eros insieme per il compleanno del figlio, con loro anche William Djoko Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti sono stati beccati dai fotografi di Chi, durante un incontro per il compleanno del figlio Gabrio Tullio. Con loro c’è anche il compagno di lei, William Djoko, dal quale aspetta una bambina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si incontrano in occasione del compleanno del figlio Gabrio Tullio, con loro c'è anche William Djoko, il compagno della modella. I tre sono stati immortalati dal settimanale Chi, ed è evidente che tra loro ci sia un rapporto di complicità e che non ci siano gelosie, d'altronde lei è in attesa del suo terzo figlio, mentre il cantante è felicemente fidanzato con Dalila Gelsomino.

L'incontro per il compleanno di Gabrio Tullio

Baci e abbracci per salutarsi, il tempo di qualche chiacchiera e poi diretti insieme verso la festa di Gabrio Tuttio che il 14 marzo ha compiuto 9 anni. Il settimanale Chi becca il momento in cui il cantante abbraccia i suoi figli e poi si sollazza con il nipote Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti che, però, non compare negli scatti dei fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini. Il ritratto di quella che, a tutti gli effetti, è una famiglia allargata dove l'affetto e la voglia di stare insieme supera anche il dolore delle separazioni avvenute negli anni. Legami che si rafforzeranno ancora di più quando Pellegrinelli darà alla luce la sua bambina, il che avverrà tra non molto.

L'amore con William Djoko dopo il matrimonio con Eros

In una recente intervista, Marica Pellegrinelli ha raccontato di come desiderasse un terzo figlio, ma prima di pensarci seriamente, ha dovuto affrontare un problema di salute. Poi la gravidanza è arrivata, per la felicità di Djoko che le ha scritto: "Avevi già il mio cuore. Ora porti in grembo la nostra bambina, una nuova aggiunta alla nostra meravigliosa famiglia". Invece sul suo matrimonio, come ha raccontato lei stessa, c'erano delle false credenze:

Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me. […] Eros era prevenuto, mi amava ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni anche solo quella di finire l’università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Anche quando il matrimonio è terminato non ho preso niente. L’assegno che prendo è per i bambini poi ho l’usufrutto di una casa a Milano intestata ai bimbi. Di mio non c’è niente.