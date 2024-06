Furto in casa di Ermal Meta, solo pochi giorni fa è diventato papà

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A due giorni dalla nascita della sua prima figlia Fortuna Marie, Ermal Meta e Chiara Sturdà hanno dovuto affrontare la triste esperienza dei ladri in casa. In una storia su Instagram, il cantautore ha mostrato la porta-finestra della sua casa distrutta e ha poi spiegato quello che è successo: "Mi hanno spaccato la porta, alla fine, per rubare solo una collanina".

Che cosa è successo a Ermal Meta

Ermal Meta ha dovuto affrontare questa disavventura proprio mentre è concentrato su qualcosa di molto più lieto, la nascita di Fortuna Marie, primogenita nata dalla relazione con Chiara Sturdà. Ecco che cosa ha dichiarato in una storia su Instagram:

Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!

La reazione di Ermal Meta per la nascita di Fortuna Marie

Ermal Meta non ha dato più spazio poi a questa vicenda e ha preferito concentrarsi in una storia su Instagram alla notizia della sua bambina appena nata, ringraziando tutti i suoi fan che sono intervenuti sui social per fargli gli auguri: "La piccola Fortuna sta bene. La mamma sta bene. Io sto bene", ha fatto sapere, "Vi ringrazio della vostra vicinanza. L'ho sentita e mi è arrivata tutta, grazie davvero. Immensamente grazie".

Grazie per tutti gli auguri e per tutti i messaggi, è un momento bellissimo e non mi sono mai mancate le parole nella vita, però in questo momento mi mancano. Voglio solo dirvi grazie. La piccola Fortuna sta bene. La mamma sta bene. Io sto bene. Grazie per quest'onda meravigliosa che mi avete mandato. Vi ringrazio della vostra vicinanza. L'ho sentita e mi è arrivata tutta, grazie davvero. Immensamente grazie.

È un periodo impegnativo per Ermal Meta che sta preparando anche il suo tour con date che lo vedono impegnato da luglio a settembre in tutta l'Italia.