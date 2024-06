Ermal Meta torna a casa dopo la nascita della figlia Fortuna, le foto in uscita dall’ospedale

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Può avere inizio la nuova vita da papà di Ermal Meta. Il cantante ha lasciato l'ospedale con la piccola Fortuna Marie, nata sei giorni fa, ha pubblicato sui social un video in cui si allontana con il porta enfant in mano, sorridente come non mai.

Ermal Meta lascia l'ospedale con la piccola Fortuna Marie

"Nuova vita, Fortuna" ha scritto il cantante a corredo del breve video pubblicato su TikTok, in cui in sottofondo si sentono le note del suo singolo, Mediterraneo, tratto dall'album Buona Fortuna, che Ermal Meta ha dedicato proprio a sua figlia. La piccola è venuta al mondo nella giornata di mercoledì 19 giugno. Sul suo profilo Instagram è stata pubblicata, infatti, una foto che ritrae la sua mano, che sostiene quella della compagna Chiara Sturdà e infine, quella della piccola Fortuna Marie, scrivendo accanto allo scatto: "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore". L'annuncio della nascita è stato commentato da nomi noti dello spettacolo e della musica italiana, con messaggi di affetto e congratulazioni per l'inizio di questa nuova avventura, quella da papà.

L'annuncio della paternità

In un'intervista rilasciata di recente a Verissimo, il cantante aveva raccontato il suo entusiasmo nel diventare padre per la prima volta, sottolineando come il periodo vissuto fosse tra i più emozionanti della sua vita. Inoltre, nel salotto di Silvia Toffanin, aveva anche svelato il momento in cui ha saputo che sarebbe diventato papà, proprio mentre era in lavorazione un nuovo album

Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura. Mi figlia si chiamerà Fortuna Marie, un nome importante, ma rappresenta proprio questo per me e sua madre. A lei ho dedicato il mio album che si intitola Buona Fortuna: Non potevo fare diversamente perché ho scoperto che sarei diventato papà quando stavo lavorando al disco.