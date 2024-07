Ermal Meta e la prima foto con la figlia Fortuna, la dedica della compagna: “Con te in ogni canzone”

video suggerito

Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà hanno dato il benvenuto alla primogenita Fortuna Marie. I neogenitori avevano dato l'annuncio della nascita sui loro profili social e – a poche settimane dall'arrivo della piccola – su Instagram è comparsa la prima foto del cantante insieme alla figlia.

La dedica di Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta: "Sarò con te in ogni canzone"

È stata Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta, a immortalare il cantante insieme alla sua primogenita Fortuna Marie. Nell'immagine si vede l'artista – in partenza per il tour – stringere al petto la piccola. La prima foto in bianco e nero di padre e figlia è accompagnata da una lunga dedica:

Mio meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio. Ho già trovato uno spazio comodo per venire con te senza stancarmi troppo, il tuo cuore che ha la forma del mio universo, il mio spazio intergalattico pieno di stelle in cui vedo brillare ogni giorno il cuore di mamma. Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto, nella stanchezza del caldo torrido di agosto, nei colori di tutte le città che saranno accarezzate dalla tua voce, ballerò con te papà, ballerò sulle note di mediterraneo e forse ti farò emozionare con ironica, buona fortuna mio splendido papà. Ti aspetto. Mi manchi. Ti amo.

Ermal Meta e Chiara Sturdà genitori: "L'arrivo di un bambino è stato bellissimo"

Per annunciare la nascita di Fortuna Marie, Ermal Meta aveva pubblicato una foto su Instagram in cui la manina di sua figlia era posata sulla sua. Lo scatto era unito ad una dolce dedica: "La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024".

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair il cantante aveva dichiarato: "Non ce lo aspettavamo l’arrivo di un bambino. Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo ‘se avessi un figlio, in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto'. Poi è successo e scoprire l’arrivo di un bambino è stato bellissimo".